Kurioser Wahlkampf : „Raus aus dem Einheitsbrei“

Nordfriesland und Dithmarschen – getrennter können die Welten in diesen Tagen kaum sein. Die einwöchige Vollsperrung der Bundesstraße 5 in Höhe der Eiderbrücke ab heute führt einmal mehr vor Augen, dass es besonderer Anstrengungen bedarf, Hindernisse zwischen beiden Landkreisen zu überwinden. Da wird es jetzt für alle Kraftfahrer in erster Linie darum gehen, die notwendigen Asphaltierungsarbeiten bei Tönning weiträumig über Friedrichstadt und Lunden zu umfahren.

Offenbar gibt es aber – wie schon seit Jahrhunderten – auch Hürden im Denken zwischen beiden Landkreisen, die jetzt von einem der Kandidaten im Bundestagswahlkampf thematisiert werden. Eine politische Vollsperrung zwischen Nord und Süd an der Westküste scheint Michael Potthast (52) aus Lohe-Rickelshof bei Heide vollzogen zu haben, als der für die Freien Wähler im Wahlkreis Nordfriesland-Dithmarschen Nord antretende Politiker Plakate mit dem Slogan „Zum Glück kein Nordfriese“ aufhängte. Hass-Kommentare in den sozialen Medien waren ihm sicher. Was hat ihn da bloß geritten?

Wer ihn das fragt, wird nicht etwa mit weiteren lockeren Sprüchen abgefertigt, sondern mit tiefer greifenden Überlegungen. Von den sieben Kandidaten stammen fünf aus Nordfriesland und nur zwei aus Dithmarschen – allein dieser Vergleich rechtfertige aus seiner Sicht den Spruch. Darüber hinaus lebten 80 Prozent der Wähler nördlich und nur 20 Prozent südlich der Eider – ein Ungleichgewicht im Schnitt des Wahlkreises, auf den er aufmerksam machen wolle. „Klar“, sagt er, sei es ihm auch darum gegangen, „die Nase aus dem Einheitsbrei der Wahlplakate herauszustrecken.“ Eine Alternative wäre „Fischkopp mit Laptop“ gewesen, aber da schüttelt er sich wegen der Einfallslosigkeit selbst. Und wer angesichts des provokanten Slogans meint, hier wolle einer mit seiner Clownerie in die Politikerszene aufsteigen, vertut sich. Potthast sitzt längst als Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Wählergemeinschaft Dithmarschen (UWD) im dortigen Kreistag sowie im Haupt- und Finanzausschuss.

Er ist einer der Dithmarscher Politiker, die beide Kreise im Blick haben, pendelt er doch täglich von Heide zur Umschulung zum Fachinformatiker

ins Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk in Husum. Da erlebt er die Infrastrukturprobleme an der Westküste am eigenen Leib. „Aus meiner Sicht geht es inzwischen gar nicht mehr darum, schneller auf der B 5 voranzukommen, sondern dort nicht zu sterben“, sagt er mit bitterem Unterton, nachdem es dort vor kurzem erneut einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben hatte. An seinem Arbeitsplatz trifft er auf Kollegen, die ihm darüber hinaus von der „Katastrophe“ im Bahnverkehr nach Sylt erzählen. Er sperrt also auch in Nordfriesland seine Ohren auf, um herauszuhören, worum sich Politiker beiderseits der Eider kümmern müssten. Bezüglich der B 5 weist er die Nordfriesen darauf hin, dass die aktuell kräftig ausgebaut werde – nämlich tief im Süden im Bereich Wilster auf der Strecke zwischen Brunsbüttel und Itzehoe. „Es geht also doch.“

Ausgerechnet in Dithmarschen, das bereits in der Gebietsreform der 70er-Jahre den Süden mit dem Norden zu einem Kreis vereinte, lebt durch den Schnitt der Wahlkreise zum Bundestag die Trennung fort – durch „Steinburg / Dithmarschen-Süd“ und „Nordfriesland/Dithmarschen Nord“. Auf dieses Problem habe er aufmerksam machen wollen. Deswegen hält er auch die inzwischen überarbeitete Version seines Spruches für klarer und versöhnlicher: „Zum Glück mal kein Nordfriese“.

Dithmarschen doch nur ein Anhängsel in einem von Nordfriesen dominierten Wahlkreis? Bereits vor Jahresfrist hatte das Thema zu einer Kampfabstimmung im Nordsee-Congress-Centrum in Husum geführt – als Heides Bürgermeister Ulf Stecher (CDU) im Parteitag zur Nominierung der Kandidaten Astrid Damerow ausstechen wollte – und mit 82 zu 231 Stimmen deutlich scheiterte. Bleibt abzuwarten, ob der neue Vorstoß aus dem Süden erfolgreicher ausgehen wird.

erstellt am 28.Aug.2017 | 13:00 Uhr