Tönning : Raumnot im Kindergarten

Eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Kiga-Mitarbeiterinnen soll zügig eine Lösung für mehr Platz im Tönninger Kindergarten erarbeiten.

von shz.de

14. Februar 2018, 07:00 Uhr

Kindermangel ist auch in Tönning zum Fremdwort geworden. Die Prognosen für den demografischen Wandel treffen auch hier nicht zu. Nicht umsonst stand das Thema Kindergarten-Planung im Mittelpunkt der Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses der Stadt. Büroleiter Matthias Hasse wies darauf hin, dass eine genaue Planung kaum möglich sei. Er gehe davon aus, dass der Bedarf für das Kindergartenjahr 2018/19 gedeckt werden kann. Derzeit sind alle drei Elementargruppen des Städtischen Kindergartens mit je 20 Kindern sowie beide Krippengruppen mit je zehn belegt. Das gilt auch für die Außengruppe. Nun gehe es darum, die Einrichtung weiter zu entwickeln. Da sie auf dem Weg zu einem Bewegungskindergarten sei, müsse ein Bewegungsraum her, obwohl es dafür derzeit keine Fördertöpfe gibt.

Monika Frei (bürgerliches Mitglied CDU) sprach sich vehement für schnelle Planung und Umsetzung aus, unabhängig davon, ob es Fördermittel gibt oder nicht. Es seien zwar 600.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden, aber das reiche nicht. „Ich bin der Meinung, dass definitiv ein Gruppenraum für den Ü-3-Bereich fehlt. Ein weiterer Raum wird zurzeit als Sozialraum genutzt, gleichzeitig aber auch als Material- und Arbeitsraum, Ort für Elterngespräche, zur Förderung einzelner Kinder, für den heilpädagogischen Dienst, Gespräche der Gruppenleiterinnen miteinander oder für Frühstück sowie Mittagessen“, so Frei. „Es ist hier wirklich dringender Raumbedarf festzustellen. Den Raum als Bewegungsraum umzufunktionieren, geht auch nicht. Dann fehlt ja wieder einer für das Personal. Ein Bewegungsraum muss extra eingerichtet und ständig als solcher bleiben. Darüber wird nun schon seit 2015 gesprochen. Es muss was passieren“, so Frei weiter. Für sie stehe fest, dass die Einrichtung im jetzigen Zustand kein Qualitäts-Kindergarten sei.

Das Personal hat weitgehend die Prüfungen für das neue Konzept Bewegungskindergarten abgelegt und wird Weiterbildungsmaßnahmen besuchen. Es fehle nun einfach die Umsetzung. Sicherlich, räumte der Büroleiter ein, „knirsche“ es räumlich. Allerdings mit dem Wort Gruppenraum zu agieren, sei missverständlich. „Wir haben definitiv für alle drei Gruppen einen Gruppenraum, nur wenn Kinder aus der Außengruppe dazukommen, wird es kurz enger. Aber dadurch, dass es nahtlos übergeht in die Nachmittagsbetreuung, werden die Kinder aus allen Gruppen zusammengezogen, und das passt dann wieder“, betonte Hasse. Der Bewegungsraum sei natürlich wichtig. Dafür stehe Geld im Haushalt zur Verfügung. „Ich finde auch, dass der Zustand der Kita einmal geprüft werden muss, um festzustellen, was nötig und machbar ist. Aber ich finde es interessant, dass es von der CDU auf einmal heißt, dass wir im Zweifel ohne Fördermittel investieren müssen, wo sie doch in anderen Bereichen Investitionen von Fördermitteln abhängig machen will. Das passt nicht“, so Stefan Runge (SPD). Und Mery Ebsen (AWT) betonte: „Natürlich wollen wir Qualität. Daher haben wir ja vor Jahren den Neubau am Rieper Weg geschaffen. Wir müssen in Ruhe sehen, dass wir nun was Ordentliches draus machen. Ein Bewegungsraum ist auf jeden Fall nötig“, so Ebsen.

„Mein Vorschlag wäre, schnell eine Arbeitsgruppe aus Kita-Mitarbeiterinnen, Selbstverwaltung und Verwaltung zu bilden. Die Ergebnisse sollten dann kurzfristig, vielleicht Ende März dem Ausschuss präsentiert werden“, so Hasse.

„Ich finde, das sollte ohne das Ehrenamt passieren. Wir haben keine Zeit, und aus der Arbeitsgruppe Schulentwicklung haben wir schlechte Erfahrungen gesammelt. Dem Ehrenamt kann von Politik und Kita eine Lösung vorgestellt werden“, sagte Helge Harder (SSW). Einstimmig beschlossen die Gremiumsmitglieder, eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Verwaltungsmitarbeitern und Kita-Team, zu bilden. Die mit einem Architekten erarbeiteten Ergebnisse sollen so schnell wie möglich dem Fachausschuss zwecks weiterer Beratung und eventueller Beschlussfassung in einer Sondersitzung vorgestellt werden.