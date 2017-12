Polizei Husum : Raubversuch: Beherzter Zeuge verfolgt Täter bis zur Festnahme

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Friederike Reußner

erstellt am 29.Dez.2017 | 16:06 Uhr

Ein 49-jähriger Husumer fackelte heute Vormittag nicht lange, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mann einen 80-jährigen Rentner vor der VR-Bank in der Süderstraße ausrauben wollte. Der alte Herr wehrte sich mit seinem Stock. Mehrere Zeugen wurden auf den Sachverhalt aufmerksam und schritten ein, woraufhin der Räuber zu Fuß flüchtete. Beherzt folgte der 49-Jährige dem Täter, alarmierte die Polizei und versuchte dabei an dem Flüchtenden dranzubleiben. Ein Autofahrer erkannte die Situation und nahm den Zeugen in seinem Fahrzeug mit. Im Mönkeweg konnte die Polizei den 35-jährigen Husumer festnehmen. Der Mann war stark alkoholisiert, woraufhin ihm auf der Wache des Husumer Polizeirevieres Blut entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung. Die Husumer Polizei bedankt sich bei dem Zeugen und dem Autofahrer für ihr vorbildliches Verhalten.

Der 49-Jährige, der namentlich nicht in der Zeitung erscheinen möchte, beschreibt seinen Einsatz auf Nachfrage unserer Zeitung ganz bescheiden: „Ich habe einfach nur gesehen, dass sich ein älterer, schmächtiger Herr von einem jungen Mann bedroht gefühlt hat und wollte nur sehen, was da los ist und dem älteren Mann beizustehen“, erklärt er.