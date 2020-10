Kripo sucht Zeugen : Raub in Husum: 73-Jährige in Nospa-Filiale Marktstraße überfallen

Eine 73-jährige Frau hob in der Nospa-SB-Filiale Marktstraße Geld ab - da kam der Räuber mit einer Schusswaffe.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

14. Oktober 2020, 15:02 Uhr

Husum | Am Dienstag, 13. Oktober, kurz nach 17 Uhr, wurde in der Marktstraße in Husum eine Frau überfallen. Ihr wurden einige Hundert Euro geraubt, die sie zuvor bei der Nord-Ostsee-Sparkasse abgehoben hatte.

Ein Mann hatte sie noch im Vorraum der SB-Filiale angesprochen und die Herausgabe des Geldes verlangt. Er bedrohte das 73-jährige Opfer mit einer Schusswaffe und flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 1,80 Meter groß, bekleidet mit einem dunklen Anorak und einem bunten Tuch vor Mund und Nase.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat zum Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Wer hat bereits vor der Tat die beschriebene Person im Bereich der Marktstraße und der Sparkasse gesehen? Wer hat sie vom Tatort flüchten sehen? Zeugen melden sich unter Telefon 04841/8300 bei der Kripo Husum.

Unser Blaulichtmonitor