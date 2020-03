Drei Schnellrestaurants bestohlen : Raub im Husumer Einkaufszentrum Theo

Die Einbrecher kamen bei Nacht und stahlen die Einnahmen von drei Schnellrestaurants.

02. März 2020, 13:15 Uhr

Husum | Als das Einkaufszentrum Theo in Husum geschlossen war, kamen die Räuber: In der Nacht von Donnerstag, 27. Februar, auf Freitag, 28. Februar, von 21 bis 7 Uhr gelangten unbekannte Täter in den Schnellrestaurant-Bereich und öffneten die Kassen von drei der dort ansässigen Restaurants. Sie entwendeten Bargeld und verschwanden wieder.

Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Husum unter Telefon 04841/8300.

