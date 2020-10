Rathausgelände als No-go-Area?

An den Wochenenden sollen sich dort Jugendliche treffen und randalieren / Ein Hund verletzte sich nun an einer Glasscherbe

Avatar_shz von ing

01. Oktober 2020, 13:39 Uhr

Husum | Eine blutende Hundepfote, zertrümmerte Glasflaschen, liegen gelassene Essensreste und sogar Drogenhandel. Bettina Nissen ist sauer – und hilflos: „Keiner fühlt sich verantwortlich. Und ich bin doch nicht die Polizei!“ Es geht um die Situation hinter dem Rathaus. Hier sollen sich Jugendliche an den Wochenenden „einfach daneben benehmen“, wie sie sagt. Auch die Polizei habe diesen Ort schon auf dem Radar.

Aber von Anfang an: Seit einem Jahr wohnt Bettina Nissen am Binnenhafen. Und seit einem Jahr hört die 53-jährige Frau Jugendliche, wie sie beim Rathaus grölen, feiern und auch Glasflaschen gegen die Wände werfen. „Vor allem freitags und am Sonnabendabend ist es schlimm“, berichtet Bettina Nissen. Bei einer abendlichen Gassi-Runde mit ihrem Mops Oskar sei es nun passiert: Der arme kleine Hund hat sich eine Scherbe in die Pfote getreten. Die Konsequenz fürs Frauchen: eine Rechnung in Höhe von fast 100 Euro für die Behandlung.

Ihrem Ärger macht die Frau in einer Facebook-Gruppe Luft und schreibt: „Jedes Wochenende das gleiche Theater. Wenn ihr schon saufen wollt und dann eure Bierflaschen gegen die Wand hauen müsst, dann denkt doch mal nach. Mein armer Hund musste leiden und ich habe für eure Dummheit 100 Euro Tierarztkosten.“ Ihr Post sorgte für viele Kommentare – und Unverständnis gegenüber den Randalieren. Ein Nutzer schreibt: „Solche dürfte ich nicht erwischen. Die würde ich selbst da durch ziehen.“ Ein anderer kommentiert: „Es muss ja nicht nur ein Tier sein, was sich daran verletzen kann, denkt mal an die Tage, wenn es schön warm ist und man seine kleinen Kids doch auch gern mal barfuß laufen lassen würde.“

Bettina Nissens Angaben nach treffen sich auf dem hinteren Gelände des Rathauses regelmäßig sechs bis zehn Jugendliche, um dort zu feiern und Alkohol zu trinken. „Bier, Wodka und Ouzo“, sagt sie. „Ich glaube, die sind noch nicht einmal 18 Jahre alt.“ Und sie will beobachtet haben, dass diese Jugendlichen dort auch Dogen verkaufen. „Solche Hasch-Zigaretten“, wie sie sagt.

Bereits häufiger habe sie sich bei der Polizei und beim Ordnungsamt beschwert. „Von beiden Seiten höre ich immer nur: ,Dafür sind wir nicht zuständig.‘ Ich lasse das jetzt! Offensichtlich interessiert sich keiner für die Randalierer.“

Von der Polizei heißt es: „Die Örtlichkeiten sind uns bekannt und gelegentlich gibt es Beschwerden über Ruhestörungen. Wir hatten dort in diesem Jahr drei Einsätze wegen lauter Musik. In zwei Fällen wurden uns randalierende Jugendliche gemeldet. In zwei weiteren Fällen wurden Graffiti-Schmierereien zur Anzeige gebracht.“

Aufgrund der zentralen Lage sei das Gelände um das Rathaus ein beliebter Aufenthaltsort, insbesondere für junge Menschen. Einen besonderen Einsatzschwerpunkt oder eine Häufung von Straftaten könne die Polizei dort aber nicht feststellen.

Aus dem Bauamt, welches für das Gelände rund um das Rathaus verantwortlich ist, heißt es: „Tatsächlich ist die Situation am vergangenen Wochenende etwas ausgeartet. Es lagen zumindest mehr Scherben als sonst da“, sagt Jörg Schlindwein, Leiter des Bauamts. Das Phänomen, dass sich Jugendliche auf dem Platz hinter dem Rathaus treffen, sei nicht neu. „Unsere Hausmeister kümmern sich montags direkt um die Beseitigung der Glasscherben. Am Wochenende arbeitet hier aber keiner“, so Schlindwein.

Was ist die Lösung? Ein privater Wachdienst? „Das wäre die ungeliebteste Option“, sagt er. Wie sehe es denn aus, wenn ein öffentliches Gebäude patrouilliert werde? „Die perfekte Lösung dafür haben wir noch nicht. Das ist ja auch eine schwierige Gemengelage.“ Seien die Jugendlichen beispielsweise minderjährig, wie Bettina Nissen glaubt, ist die Polizei zuständig. Bei Drogenhandel sowieso.

Die appelliert an die Bevölkerung: „Wenn Bürger die Begehung von Straftaten und randalierende Personen feststellen oder sich belästigt oder bedrängt fühlen, bitten wir darum, nicht zu zögern, sondern die Polizei unter der Nummer 110 anzurufen.“

Und der Bauamtsleiter appelliert an die Vernunft der Menschen. Die Reinigung, ein eventueller Wachdienst – all das werde von Steuergeldern bezahlt. Also von uns allen.