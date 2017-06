Pfingstregatta in St. Peter-Ording : Rasante Rennen am Strand

vergrößern 1 von 1 Foto: boris pfau 1 von 1

Es ist das Highlight jeder Saison: Die internationale Pfingstregatta der Strandsegler in St. Peter-Ording. Piloten aus halb Europa kommen nach Eiderstedt, um auf dem anspruchsvollsten Strand des Kontinents zu segeln. Für die deutschen Strandsegler geht es bei der Pfingstregatta nicht nur um Punkte für den Eurocup, sondern auch um die Teilnahme an den Europameisterschaften, die im September in Irland und England stattfinden. Am Pfingstwochenende wird in fünf Klassen gestartet, morgen um 12.30 Uhr südlich der Badestelle Bad, am Sonntag ist der Rennbeginn auf 13.45 Uhr angesetzt.







von hn

erstellt am 02.Jun.2017 | 10:00 Uhr