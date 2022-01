Tönning : Randale in der Silvester-Nacht: Polizei sucht Zeugen

Mit Sachbeschädigungen in der Silvesternacht ist die Polizei in Tönning befasst. Unbekannte schlugen in der Schleusenstraße und am Hafen zu.

13. Januar 2022, 11:45 Uhr

Im Nachgang zur Silvesternacht wurden bei der Polizei in Tönning zwei Sachbeschädigungen angezeigt, die offenbar durch Knallkörper verursacht wurden.

In der Schleusenstraße wurde ein Parkscheinautomat beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Im Münzgeldfach wurden Reste der Knallkörper gefunden. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Tat dürfte gegen 1.50 Uhr am Neujahrsmorgen verübt worden sein.

Am Hafen wurden im Verlauf der Nacht drei Gehweglampen beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Tönning (Telefon 04861/617066-0) zu melden.