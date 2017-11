Einstimmig beschlossen : Ramstedt tritt aus dem HGV aus

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Kontrovers ging es zu in den vergangenen Sitzungen der Ramstedter Gemeindevertretung (wir berichteten). Bei der jüngsten Zusammenkunft im Dörpshuus schlug man wieder versöhnlichere Töne an.

Diesmal führte Vizebürgermeister Holger Schefer (AAWG) durch die gut zweistündige Zusammenkunft. Gemeinde-Chef Jörg Hansen (AAWG) ließ sich entschuldigen. Der Bürgermeister-Bericht musste ausfallen. „Ich habe keine Informationen von unserem Bürgermeister erhalten“, so Schefer. Das und auch die häufige Abwesenheit Hansens bei diversen Veranstaltungen sorgte für Kritik von verschiedenen Seiten. Für eine Stellungnahme zu diesem Themen war der Bürgermeister für unsere Zeitung nicht zu erreichen.

Zu den wichtigsten Themen der Sitzung gehörte der Tagesordnungspunkt „Austritt aus dem HGV Kirchspiel Schwabstedt“. Der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins, Mark Hansen, berichtete: „Zur Zeit gehören uns 45 Gewerbetreibende aus dem Kirchspiel an. Wir führen den Bauernmarkt und den Laternensternmarsch durch. Doch immer mehr Mitglieder sind der Auffassung, dass Gemeinden nichts im HGV zu suchen haben.“ Das könne zu Interessens-Konflikten führen, ist Mark Hansen überzeugt. „Die Zusammenarbeit sollte aber trotzdem weitergehen.“ Vizebürgermeister Holger Schefer erwiderte: „Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und HGV verbindet doch auch. Aber ich respektiere den HGV-Wunsch.“

Nach einstimmigem Austritt der Gemeinde Ramstedt aus dem HGV sagte Schefer noch einmal, dass er sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit erhoffe. Die anderen fünf Kommunen des Kirchspiels Schwabstedt – Fresendelf, Wisch, Hude, Süderhöft und Schwabstedt – stimmen in den kommenden Wochen ebenfalls über einen Austritt ab.

Stefan Lukas, Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport, trug anschließend vor, dass der SV Ramstedt eine Umkleidehütte für die jungen Fußballer gebaut habe. SV-Vorsitzender Ingo Dau-Schmidt bittet nun in einem Brief um Zuschuss für die Kosten von 1500 Euro. Er wendet sich dabei an alle sechs Kirchspielsgemeinden. Der SV Ramstedt betreut 70 Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. Das Thema werde auf der Gemeinderatssitzung am 18. Dezember beraten, kündigte Schefer an.

Lukas bedankte sich bei der Gelegenheit noch einmal bei den Mitgliedern des Gemeinderats für die Einigung in punkto Nutzungsvertrag Sporthütte. Zur Erinnerung: Es gab bei diesem Thema heftige Auseinandersetzungen und eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister durch Stefan Lukas. Die Kommunalaufsicht hatte damals schriftlich mitgeteilt, dass der Bürgermeister auf sein Fehlverhalten hingewiesen worden sei. Seinerzeit hatte Hansen den Jugendlichen die Nutzung der Sporthütte untersagt. Schefer bedankte sich noch einmal bei Andrea Timm-Meves: „Andrea trat in den stattgefundenen Gesprächen des SV Ramstedt und des Gemeinderates als Mediatorin an. Beim zweiten Gespräch war von Streitigkeiten nichts mehr zu spüren.“ Timm-Meves sah ihre Arbeit vielmehr als „mediatorische Gesprächsbegleitung“. „Ich bedaure, dass diese Streitigkeiten im Gemeinderat gewesen sind“, erklärte Schefer. „Ich denke, mit einer neuen Nutzungsordnung für die Jugend- und Sporthütte sind wir auf einem guten Weg.“

Gemeindevertretung Ramstedt: Weitere Themen

>> Bauausschussvorsitzender Carsten Flatterich berichtete unter anderem, dass ein Baumkletterer in die Gemeinde kommt. Das Gremium beschloss, dass dieser zum Preis von 4700 Euro diverse Arbeiten an großen Bäumen vornehmen soll. Bürger, die zum Helfen kommen, bekommen vor Ort auch Holz.

>> Einstimmig beschloss der Gemeinderat dann den Aufstellungsbeschluss für die Einbeziehung einer Fläche an der Dorfstraße in den zusammenhängend bebauten Ort.

Ein Einwohner möchte dort Bauland für mehrere Grundstücke anbieten.

>> Auch eine Umbesetzung gab es zu vermelden. Hans-Detlef Norden (AAWG) hatte krankheitsbedingt sein Amt niedergelegt, dafür wurde Petra Riemke (AAWG) mit großem Blumenstrauß von Schefer willkommen geheißen.