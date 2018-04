Nordfriesland : Ralf Nissen neuer DGB-Vorsitzender

Neuer Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Nordfriesland ist Ralf Nissen. Der 54-Jährige löst Mathias Wötzel ab. Nissens Stellvertreterin heißt Angela Braack-Kuske.

von hn

24. April 2018, 11:00 Uhr

Ralf Nissen ist neuer DGB-Kreisvorsitzende in Nordfriesland. Die Nachwahl für den ehrenamtlichen Job waren notwendig geworden, weil sein Vorgänger, Mathias Wötzel, nun hauptamtlicher Gewerkschafter beim DGB Schleswig-Holstein Nordwest ist. Ralf Nissen (54), ist schon seit Jahrzehnten in der IG Metall engagiert und Betriebsrat beim Windkraftanlagen-Hersteller Vestas in Husum. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Ralf Nissen will sich einer Mitteilung zufolge mit seinen Kollegen vom DGB-Kreisverband in die Diskussion um das Vergabegesetz einmischen. „Bürokratieabbau darf nicht heißen, soziale und ökologische Standards aufzukündigen. Die Vergabestellen müssen vielmehr besser beraten und unterstützt werden, damit sie alle gesetzlichen Möglichkeiten für Bürger und Arbeitnehmer auch voll ausschöpfen können.“

Die Betriebsratswahlen, die in diesem Jahr bis zum Mai laufen, werden ebenfalls vom DGB-Kreisverband begleitet. „Mitsprache bei Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit, Überstunden, Urlaubsplanung, Weiterbildung oder Eingruppierung – das geht nur mit einem Betriebsrat“, sagt Ralf Nissen. Seine Stellvertreterin, Angela Braack-Kuske ergänzt, dass es besonders wichtig ist, den digitalen Wandel mitzugestalten. „Mit Betriebsrat gibt es viel mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, damit niemand zu kurz kommt“, sagt sie und spricht aus Erfahrung. Denn sie ist seit Jahren Vorsitzende des Betriebsrates bei DuPont Danisco in Niebüll.

Tipps zur Wahl eines Betriebsrates gibt es auf der Internetseite des DGB unter www.sh-nordwest.dgb.de.