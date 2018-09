Hattstedt : Ralf Heßmann ist Ehrenbürgermeister

Nachfolger im Amt Ralf Jacobsen (CDU) würdigt in seiner Laudatio die Leistungen des SPD-Kommunalpolitikers.

von Sabine Voiges

23. September 2018, 13:02 Uhr

Es war keine alltägliche Auszeichnung: In der jüngsten Gemeindevertretersitzung folgte das Gremium dem Vorschlag der SPD und ernannte Ralf Heßmann (re.) zum Ehrenbürgermeister der Gemeinde. In seiner Laudatio listete Bürgermeister Ralf Jacobsen (CDU) aus der Vielzahl der Projekte, die Heßmann in seinen 18 Jahren als Gemeindevertreter und Bürgermeister (15 Jahre) begleitet hatte, nur einige auf. „In seine Zeit fielen große Baumaßnahmen, wie die Kindertagesstätte, das Feuerwehrgerätehaus und der Sportpark. Alle diese Maßnahmen hat er intensiv unter seine Fittichen genommen und so maßgeblich zu deren erfolgreicher Abwicklung beigetragen“, sagte Jacobsen im Nachgang zur Sitzung. Ralf Heßmann zeichne das offene Ohr für die Bürger sowie das Talent zur geduldigen Beharrlichkeit und die „gute Nase“ für die Generierung von Fördergeldern aus. „Von uns als Gemeindevertreter hochgeschätzt waren zudem die angeregten ‚Küchengespräche‘, bei denen oft bis in die Nacht diskutiert wurde“, verriet Jacobsen schmunzelnd. Herzlich verabschiedet wurden in der Sitzung außerdem die ehemalige Schulverbandsvorsteherin Christel Schmidt (WGH), die Gemeindevertreterin Brunhilde Ivers (SSW) sowie der scheidende Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Nordsee-Treene, Claus Röhe.