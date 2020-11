Bordelum : Radweg nach Bredstedt wird gebaut

Chancenlos: Ein Bordelumer hatte zwecks Kostensparung alternativ die Sperrung der Straße Gritshefer für den Durchgangsverkehr vorgeschlagen.

04. November 2020, 15:59 Uhr

Bordelum | Im Rahmen der Einwohnerfragestunde während der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Bordelum sprach ein Bürger das Thema geplanter Radweg zwischen Bordelum und Bredstedt (Gritshefer) an. „Wie wäre es, wenn die stark befahrene Durchgangsstraße für den Fahrzeugverkehr dichtgemacht wird? Anlieger ausgenommen.“ Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern werde sowieso von den wenigsten eingehalten, so der Einwohner. Die Autofahrer könnten dann über die B 5 gut Bredstedt oder Bordelum erreichen. „So würde die Gemeinde viel Geld für den Radwegebau sparen“, schloss er.

Dazu informierte der Bauausschuss-Vorsitzende, Dirk Paulsen, dass die Radwegeplanung bereits weit fortgeschritten sei. Mit den Anliegern seien positive Gespräche wegen des Verlaufes geführt wurden. Die Vermessung laufe und Fördermittel seien auch avisiert.

Einstimmig empfahlen die Gremiumsmitglieder den Gemeindevertretern, den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 5 (Sondergebiet Rehaklinik Haus Norderheide) sowie jeweils die Entwurfs- und Auslegungsbeschlüsse zur 3. Änderung zum B-Plan Nr. 2 (Wohngebiet Ockemasse) und 2. Änderung des B-Plans Nr. 3 (Hochacker) zu erlassen. Die Planerin Angela Zanon vom Planungsbüro Frank Springer aus Busdorf hatte dazu erläutert: „Der 1995 erlassene B-Plan ist nie rechtskräftig geworden. Inzwischen hat sich die Klinik aber teilweise auch in den Wohngebieten Ockemasse und Hochacker weiter entwickelt, so dass Klarheit geschaffen werden muss. Die in der Zeichnung orange dargestellte Fläche ist nun Sondergebiet Rehaklinik Haus Norderheide geworden.“

Weiter beriet das Gremium über die ehemalige Ketelsen-Fläche in der Dorfstraße 44, die sich inzwischen im Eigentum der Gemeinde befindet. Bereits vor zwei Jahren hätte, so der Vorsitzende, der Gemeinderat beschlossen, dort sozialen Wohnungsbau entstehen zu lassen. „Wir sind bisher nicht weitergekommen. Wir sollten heute eine Richtung vorgeben“, so Paulsen. Die Frage sei auch, ob die Kommune das Projekt selbst wuppen oder einen Investor suchen wolle.

Ausschuss-Mitglied Siegfried Puschmann (SPD) führte aus, dass sich jeder im Klaren darüber sein müsse, was sozialer Wohnungsbau bedeute, nämlich staatlich geförderten Bau für Menschen, die sonst auf dem freien Markt gehandelte Wohnungen nicht finanzieren können. Es müsse eine Wohnpreisbindung von 5,25 Euro pro Quadratmeter erfolgen. Dafür gibt es auch Fördermittel. Sicherlich, so Puschmann, sei es schwierig, unter solchen Bedingungen einen Investor zu finden. Er rate, beispielsweise die Wobau-Eiderstedt einzuschalten, die sich explizit damit beschäftigt und sozialen Wohnungsbau anbietet.

Die Empfehlung des Vorsitzenden Dirk Paulsen lautete: „Wir sollten eine Arbeitsgruppe bilden, die sich damit befasst.“ Sie wurde einstimmig so angenommen.

Schließlich ging es um einen Antrag der Evangelischen Kindertagesstätte Bordelum-Dörpum für das Domizil in Dörpum eine Akkustikdecke einzubauen. Insbesondere im vorderen Bereich der Einrichtung sei der Geräuschpegel zu hoch.

Die Bauabteilung des Amtes soll nun mit Ermittlung der Kosten beauftragt werden. In der nächsten Sitzung könne dann entschieden werden, waren sich die Ausschuss-Mitglieder einig.