Polizei sucht VW-Fahrer : Radfahrerin und Auto in Husum zusammengestoßen

Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radlerin - die Polizei sucht nun den Autofahrer.

15. Dezember 2020, 15:48 Uhr

Husum | Am Montag, 14. Dezember, gegen 09.40 Uhr kam es an der Einmündung Flensburger Chaussee/Industriestraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Radfahrerin befuhr nach ersten Erkenntnissen die Flensburger Chaussee auf dem linken Radweg stadtauswärts. Ein entgegenkommender hellblauer VW bog in die Industriestraße ab, es kam zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Die beiden Beteiligten führten ein kurzes Gespräch und verabschiedeten sich dann voneinander. Die Daten des Fahrzeugführers sind nicht bekannt, deshalb wird dieser gebeten, sich bei der Polizei Husum unter Telefon 04841/8300 zu melden. Auch Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität des Fahrers machen können, werden gebeten, sich zu melden. Es soll sich um einen Brillenträger mit gräulichen Haaren im Alter von 50 bis 60 Jahren gehandelt haben. Der VW soll ein nordfriesisches Kennzeichen haben.

