Bordelum : Radeweg zwischen Bordelum und Bredstedt wird 2020 gebaut

Streitpunkt in der jüngsten Sitzung war ein SPD-Antrag zur geplanten Streckenlänge.

17. November 2019, 12:14 Uhr

Bordelum | Ein Antrag der SPD-Fraktion sorgte in jüngster Sitzung der Gemeindevertreter Bordelum vor allem bei den CDU-Mitgliedern für Unmut. Bürgermeister Peter Reinhold Petersen (CDU) mahnte: „Die SPD hat einen Antrag für die Katz gestellt. Wir müssen doch nicht eine Sache neu verhandeln, wenn wir den Pfad schon vorgegeben haben.“

An der L6 beginnen

Aber der Reihe nach: Der Antrag zielte darauf ab, einen Planungsauftrag für den Bau eines Radweges Gritshever von der Landesstraße 6 (Dörpstraat)/Ecke Süderende in Bordelum bis an die Grenze Bredstedts zu erteilen. Siegfried Puschmann (SPD) begründete, dass bereits ein Planungsauftrag erteilt worden sei, aber nicht beginnend an der L 6 in Bordelum. Der Weg sei auch deshalb dafür frei, weil die Gemeinde kürzlich dort ein Grundstück für mehr Platz erworben habe. Das Projekt müsse dringend der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer wegen auf den Weg gebracht werden.

In welchem Protokoll finde ich denn, dass wir beschlossen haben, die gesamte Strecke zu überplanen? Siegfried Puschmann, Gemeindevertreter (SPD)

Susanne Bahnsen (CDU), ihres Zeichens Finanzausschuss-Vorsitzende, wandte dazu ein, dass der bereits beauftragte Planer Jan Sievertsen zwei Entwürfe mit entsprechenden Zeichnungen geliefert habe. Im Fachausschuss sei das Schieben der Maßnahme aus haltshaltstechnischen Gründen in 2020 beschlossen worden. „Der Antrag ist wie leeres Stroh dreschen“, fügte der Gemeinde-Chef hinzu.

Radweg Dörpum/Lütjenholm hatte Priorität

„Das sind ja aber dann alte Pläne. In welchem Protokoll finde ich denn, dass wir beschlossen haben, die gesamte Strecke zu überplanen?“, wollte Puschmann wissen. Es habe, so antwortete Susanne Bahnsen, eine Einwohnerversammlung mit den Anliegern stattgefunden, in der verschiedene Möglichkeiten besprochen worden seien, so auch Einengungen zur Verkehrsberuhigung. Daraufhin habe die Gemeindevertretung beschlossen, dem Planer die Vorstellungen der Anwohner mit einzuarbeiten. „Genau das hat der Planer gemacht. Im Rahmen der Finanzberatung im vergangenen Jahr ist alles vorgestellt und das Verschieben in 2020 beschlossen worden“, bekräftigte der Bürgermeister. Gehakt habe es also nicht, weil wir das Gremium es nicht wollte, sondern die Finanzmittel fehlten. Dafür sei der Radwegebau zwischen Dörpum und Lütjenholm vorgezogen worden, weil dort Fördermittel und Anteile der Nachbargemeinde zum Einsatz kamen. Doch im kommenden Jahr gehe das Projekt Radweg Gritshever an den Start.

Antrag angenommen

„Wir haben jetzt über ein Thema diskutiert, worüber wir schon diskutiert haben“, fand Anders Gregersen (CDU). Joachim Baumgarten (SPD) bat seinerseits für die Zukunft um einen besseren Informationsfluss. Am Ende ließ Bürgermeister Petersen trotzdem abstimmen. Dem Antrag wurde bei zwei Enthaltungen, drei Gegenstimmen und sieben Ja-Stimmen stattgegeben.