Fussballcamp in Hattstedt : Rabauken kicken mit den Profis

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Dort, wo sonst Fußballspiele ausgetragen werden – nämlich auf dem Sportplatz des Turn- und Sportvereins (TSV) Hattstedt –, dürfen sich fünf Tage lang 82 Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren austoben, ihre Fähigkeiten beim Kicken beweisen, vervollkommnen und mit Profis trainieren, was das Zeug hält. Alles läuft zwar spielerisch ab, doch die Jungen sind mit großem Ernst bei der Sache. Zum sechsten Mal in Folge ist es dem Vereins-Chef Thorsten Schulze gelungen, sechs erfahrene Coaches der Fußballschule FC St. Pauli Rabauken für das Fußball-Camp zu gewinnen.

Diesmal ist Dennis Blum als Leiter dabei. Er spielt schon seit dem sechsten Lebensjahr beim FC St. Pauli. Seit fast zwei Jahren ist er damit betraut, Nachwuchskickern Tipps und Tricks im effektiven Umgang mit dem Ball beizubringen. „Wir machen das in sechs Stationen, so dass alle Teilnehmer jeden Tag jeweils einmal alle Übungseinheiten bekommen“, erläutert er. Ihm zur Seite stehen Chris Pölking, Nikita Ponomcrenko, Leon Kühn, Torben Bohm und Christopher Wirtz. „Wir alle sind bisher noch nie in Hattstedt gewesen. Wir finden hier gute Trainingsmöglichkeiten vor, engagierte Helfer und disziplinierte Kinder“, so Blum.

Die organisatorischen Fäden zieht einmal mehr Thorsten Nesse, Trainer beim TSV Hattstedt, mit einem Freiwilligen-Team. Sein Kollege Herwig Eden habe, so berichtet Nesse, genau die richtige Idee gehabt, nämlich dem zu Hause gebliebenen Fußballnachwuchs in den Ferien etwas Besonderes zu bieten. Das Camp sei offen für alle Kinder und Jugendlichen, die in Vereinen der Region kicken. „Ein effektiveres Lernen gibt es nicht und sie sind weg von PC und Handy“, so Nesse. Trainiert wird täglich von 10 bis 16 Uhr.

„Achtung, aufgepasst, wir machen Doppelpass-Spiel“, ruft Trainer Chris Pölking seiner Truppe zu. Dabei mahnt er zum unbedingten Absprechen untereinander. Er gibt den Anpfiff für ein kleines Match. Die Kids legen sich ins Zeug, und er bespricht danach mit ihnen, was gut und was schlecht gewesen ist. Nach der wohlverdienten Trinkpause geht es in die nächste Runde. „Überlegt euch vorher die Taktik“, so der Coach vor der nächsten Einheit. Neben dem Üben von Ballannahme, Passen, Dribbeln und Tore schießen, würde dem Nachwuchs, so der Trainer, genügend Raum für Freizeit gegeben. Das stärke den Teamgeist und die Kids würden von allein Ideen entwickeln. „Wir fördern und fordern. Wenn jedes Kind zwei bis drei Tricks nach einer Woche drauf hat, bin ich zufrieden“, bestätigt der Camp-Leiter.

Mit dabei ist der siebenjährige Julian Koch von der Halbinsel Nordstrand. Mutter Bianka ist fast immer bei den Spielen oder dem Training mit dabei, auch heute als Zuschauerin. „Mein Sohn wollte gerne mitmachen. Ich muss sagen, was Besseres als von Profis zu lernen, gibt es nicht und es ist eine sinnvolle Ferienbeschäftigung“, so Bianka Koch. Zum Wochenschluss wird übrigens noch eine Mini-WM ausgetragen.