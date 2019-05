Das Jahres-Ereignis : Queenie kommt nach Hattstedt

Die bekannte Tribute Band aus der Tschechischen Republik gibt in Nordfriesland ihr einziges, diesjähriges Deutschlandkonzert.

von Stephan Bülck

24. Mai 2019, 11:57 Uhr

Hattstedt | Ist er es oder ist er es nicht? Wer von Husum aus über die neue oder die alte B5 in Richtung Norden auf Hattstedt zufährt, dem blickt von einem Plakat hinweg Freddie Mercury, legendärer Lead-Sänger der Gruppe Queen, entgegen.

Er ist es nicht, denn Mercury starb am 24. November 1991. Aber der Sänger der World Queen Tribute Band Queenie, Michael Kluch, sieht dem Original nicht nur ähnlich, auch stimmlich ist die Übereinstimmung verblüffend. Am Donnerstag, 18. Juli, können sich Konzertbesucher optisch und akustisch ein eigenes Bild machen, denn die international auftretende, berühmte World Queen Tribute Band Queenie aus der Tschechischen Republik gibt in Hattstedt im Sportpark ihr einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr. Erwartet werden zu diesem Ereignis auf dem Sportplatz 2000 Besucher.

Denn „Queenie“ – dazu gehören neben Michael Kluch auch Rudi Neumann, Petr „Bali“ Baláš , Martin Binhack und Michal David – ist nicht irgendwer, macht Thorsten Schulze, Vorsitzender des TSV Hattstedt, deutlich. Weil sie sich „auf eine so authentisch wie mögliche Aufführung von der Songs von Queen konzentriert“, sprechen Kenner von der erfolgreichsten und einer der besten Queen-Tribute-Bands weltweit. So hat die Gruppe im Laufe der Jahre Tausende Shows auf mehreren Kontinenten absolviert. Im April 2018 wurde im Theater von Radek Brzobohatý das Musical Freddie mit Queenie in der Hauptrolle uraufgeführt. Sie war beim Mercury’s Memorial Day in Montreux und zur offiziellen Geburtstagsfeier von Queen Elizabeth eingeladen. Der Queenie-Tourplan sieht in diesem Jahr neben zahlreichen Konzerten in ihrem Heimatland auch Auftritte in der Slowakei, Dänemark, Kostarika, Schweden und der Schweiz vor.

Wie aber kommt dann so eine bekannte Band nach Hattstedt, um hier ein Benefizkonzert zu geben? „Das war eine glückliche Fügung“, berichtet Thorsten Schulze. „Ein guter Freund des Vereins und Geschäftspartner wollte uns etwas Gutes tun. Er ist mit Queenie befreundet. Als er davon erfuhr, dass wir dringend eine neue überdachte Tribüne für 200 Personen benötigen, nahm er Kontakt zu der Gruppe auf und sponsert uns nun den Auftritt.“

Die Vorbereitungen für den 18. Juli laufen unterdessen auf Hochtouren, denn das Event erfordert viel Organisation und Logistik. „Unserer regionaler Partner bei der Umsetzung ist die Gofi-Veranstaltungsagentur aus Bredstedt mit Nils Godt und Jens Iwersen.“ Deren Erfahrung und Organisationstalent bei Veranstaltungen jeder Art ist Thorsten Schulze bekannt. Godt und Iwersen kümmern sich um die Technik, die Gema und vieles mehr. Die Unterstützung des Ordnungsamtes hat der TSV Hattstedt ebenfalls eingeholt, und auch die Gemeinde mit Bürgermeister Ralf Jacobsen haben sie auf ihrer Seite. „Wir sind offen und unterstützen das Ereignis gerne“, sagt dieser. Das DRK Husum stellt am Veranstaltungstag Sanitäter, für die Verpflegung der Besucher ist gesorgt, und die Jugendfeuerwehr übernimmt die Parkplatz-Einweisung. Trotz der Pkw-Flächen hofft Thorsten Schulze, dass möglichst viele Besucher sportlich unterwegs sein werden, die Fahrräder nehmen oder, sofern sie in der Nähe wohnen, zu Fuß zum Sportplatz kommen. Er ist sich sicher: „Das ist ein regionales Highlight.“

Einlass wird um 18 Uhr sein. Ab 19 Uhr gibt es zunächst ein Vorprogramm. So treten die Watten-Pipe-Band und die Drummer des Spielmannszug Hattstedt auf, bevor dann ab 20 Uhr Queenie die acht mal sechs Meter große Bühne gehört. Diese wird bereits einen Tag vor dem Event aufgebaut, denn mit Queenie reisen Profis an, die umfangreiches technisches Equipment mitbringen, durch technischer Qualität bestechen – „unterstützt durch einen eigenen Toningenieur, visuelle Ähnlichkeit und Perfektionismus“. Die Band ist bereits zwei Tage vorher in Husum.

Mehr als 600 Karten sind inzwischen verkauft. Weitere gibt es bei den unten angegebenen Stellen. „Am Ende fließt jeder Euro in den Bau der Tribüne des TSV“, sagt Thorsten Schulze. Der Verein zählt mittlerweile rund 1000 Mitglieder. Und noch eines hat er sich vorgenommen: „Wenn alles funktioniert, machen wir das von nun an jedes Jahr.“

Karten gibt es für 17,50 Euro an der Abendkasse sowie im Vorverkauf (plus Vorverkaufs-Gebühr) bei: Tabak Rathmann (Bredstedt), Bäckerei Hansen (Hattstedt), TUI TravelStar Husum und Friedrichstadt, Palette Nordfriesland, Viöler Reisebüro und Reisebüro Ostenfeld sowie über Eventim. Hörproben und mehr unter www.queenie.cz und www.tsv-hattstedt.de