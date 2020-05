Corona-Krise in Nordfriesland : Quarantäne-Ärger auf Pellworm: Zweitwohnungsbesitzer sind sauer

Zweitwohnungsbesitzer sind verärgert, weil der Bürgermeister sie pauschal isolieren wolle. Der Landrat schaltet sich ein.

04. Mai 2020, 15:53 Uhr

PELLWORM | Da fühlen sich einige Zweitwohnungsbesitzer mächtig auf den Schlips getreten. Als Reaktion auf die am 1. Mai veröffentlichte gemeinsame „Aktuelle Information zum Coronavirus“ der Gemeinde und des MVZ Pellworm gingen über das gesamte Wochenende teils verständnislose, teils wütende Anrufe von auswärtigen Zweitwohnungsbesitzern bei Bürgermeister Norbert Nieszery (SPD) ein. In den Telefonaten war von Willkür, Insel-arrogantem Zynismus und ungenügender Gastfreundschaft die Rede. Offensichtlich hätten die Beschwerdeführer den Inhalt der Information nicht ganz richtig verstanden, meint Nieszery: In dieser sei mitnichten von einer 14-tägigen angeordneten Quarantäne die Rede – wie viele Anrufer sagten – sondern lediglich die Bitte enthalten, die Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes zu einer freiwilligen, häuslichen Isolation zu befolgen. Auf Nachfrage der Husumer Nachrichten betonte der Bürgermeister, das die Zweitwohnungsbesitzer selbstverständlich herzlich auf der Insel willkommen seien, aber: „Wir bitten lediglich darum, sich nach dem gleichen Corona-angepassten Verhaltenskodex zu benehmen wie die Insulaner eben auch.“

„Wahrscheinlich liegen aufgrund des langanhaltenden Lockdowns bei vielen Mitbürgern die Nerven mittlerweile blank.“ Norbert Nieszery, Bürgermeister von Pellworm

In die Diskussion um die Quarantäne-Bitte des Bürgermeisters hatte sich am Wochenende auch Landrat Florian Lorenzen eingemischt, nachdem sich eine Pellwormerin bei ihm beschwert hatte. „Die Formulierung im Schreiben der Gemeinde, es gebe eine Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes zu einer freiwilligen häuslichen Isolation für alle Anreisenden, ist nicht richtig“, erklärte der Landrat: „Unabhängig davon kann sich aber natürlich jeder freiwillig in Quarantäne begeben, wenn er das möchte. Verpflichtet ist er aber dazu nicht.“

Nieszery versteht die Aufregung um das Schreiben nicht: „Wahrscheinlich liegen aufgrund des langanhaltenden Lockdowns bei vielen Mitbürgern die Nerven mittlerweile blank,“ mutmaßt der Bürgermeister abschliessend. Um dann noch hinzuzufügen: „Ich werde alles in meiner Macht stehende unternehmen, um Pellworm weiterhin virusfrei zu halten“.

Ein Mosaikstein in diesem Anti-Virus-Puzzle ist die Einrichtung eines Behelfskrankenhause in den Räumen des Kurmittelauses, das bei akutem Bedarf eingerichtet wird. Auf Basis eines sogenannten Notfall-Pandemie-Planes der Gemeinde und des MVZ ist innerhalb kürzester Zeit eine Notfallstation aufgebaut. Schutzanzüge, Sauerstoff, Betten – und vor allem Personal wird auf Basis dieser Vorkehrungen im Falle eines Infektions-Falles auf der Insel sofort in benötigter Anzahl bereitgestellt, heißt es vom Bürgermeister. Dieser Situation tritt allerdings nur ein, wenn in den Festlandkrankenhäusern keine Aufnahmekapazitäten bestehen und der Patient auf der Insel länger erstversorgt werden muss.