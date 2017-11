Friedrichstadt : Pünktlich zur Grachtenweihnacht

vergrößern 1 von 1 Foto: Müllerchen 1 von 1

Friedrichstadt | Noch ist die evangelische St.-Christophorus-Kirche in Friedrichstadt zum großen Teil in ein stählernes Gerüst gekleidet. Auch im Inneren des Gotteshauses wurde in den vergangenen Monaten viel unternommen, um die altersbedingten Schäden zu beseitigen. „Während dieser Zeit haben wir als ,Fliegende Kirche’ unsere Gottesdienste im Gemeindehaus gefeiert“, erklärt Pastor Christoph Sassenhagen.

Mauerkronen und Balkenköpfe sowie Sparren mussten saniert und zum Teil erneuert werden. Auch die Maueranker wurden gemäß der Denkmalpflege erneuert. Doch die „Monstermaßnahmen“, wie sich Sassenhagen ausdrückte, die im ersten Bauabschnitt gut 270 000 Euro verschlungen haben, neigen sich dem Ende zu und die Gemeinde blickt erwartungsvoll auf das erste Adventswochenende. So soll der erste Gottesdienst des neuen Kirchenjahres am Sonntag, 3. Dezember, wieder in der Kirche stattfinden.

„Das passt zu unserem Gesamtkonzept der Friedrichstädter Grachtenweihnacht vom 1. bis zum 3. Dezember“, erklärte Anja Andersen von der Tourismus-Information (TI). Seit etlichen Jahren wird die Grachtenweihnacht in einer Gemeinschaftsproduktion veranstaltet. Seit dem vergangenen Jahr beteiligt sich die TI an dem Wochenendprogramm. Andersen bittet um Hilfe: Zur gemütlichen Atmosphäre rund um den Marktplatz können die Bewohner beitragen, indem sie ihre Häuser mit weihnachtlichen Schmuck ausstatten.

Am Freitag (1.)zwischen 9 und 16 Uhr findet im Paludanushaus in der Prinzenstraße der Julebasar statt. „Im geschichtsträchtigen Gebäude darf nach Herzenslust gestöbert werden“, verrät Elke Kempkes. Im Doppelgiebelhaus wird Bürgermeister Eggert Vogt um 18 Uhr auch die Friedrichstädter Grachtenweihnacht eröffnen. Gefolgt vom traditionellen dänischen Tanz um den Weihnachtsbaum. Am Abend wird dann im Schein von Feuerschalen am Tannenbaum zum Anpunschen auf dem Marktplatz eingeladen.

Das Wochenende ist gefüllt mit einem attraktiven Weihnachtsprogramm. An beiden Tagen öffnet der Markt um 11 Uhr, eine Stadtführung findet jeweils um 13 Uhr statt. Am Sonnabend wird auf dem Markt Freies Singen mit dem Friedrichstädter Gospelchor angeboten (14 Uhr). Um 17.30 Uhr wird im Kirchturm der Weihnachtsstern angezündet. Dazu erklingt Bläsermusik.

„Ab 18 Uhr bieten wir Grachtenfahrten der besonderen Art an“, erläutert Diane Grunow und verweist dabei auf das Stand-Up Paddeln (SUP). Mit weihnachtlich geschmückten und beleuchteten SUP-Boards – stehend mit einem Stechpaddel – dürfen dann Interessierte entlang der Grachten durchs Wasser gleiten und die Atmosphäre genießen.

Ebenfalls am Sonnabend und am Sonntag öffnet das Tischlereimuseum (Ostermarktstraße 15) ab 11 Uhr seine Tore. Auch das Stadtmuseum, die „Alte Münze“, beteiligt sich mit einer Krippenausstellung, die an beiden Tagen zu bewundern ist. Gleichzeitig bietet die TI weihnachtliche Märchen und Geschichten an.

Höhepunkt der Grachtenweihnacht wird der feierliche Adventsgottesdienst am Sonntag ab 11 Uhr in der Kirche sein. „Im Anschluss sind Adventsmusik und Orgelimprovisationen zu hören, gefolgt von einem Wunschkonzert, bei dem alle Gäste mitsingen dürfen“, erläutert Markus Jung vom Organisationsteam. Einen Ohrenschmaus bekommen die Gäste der Grachtenweihnacht um 17 Uhr auf dem Marktplatz zu hören, wenn zum Abschluss das Posaunenkonzert erklingen wird. Das große Adventskonzert beginnt um 18 Uhr in der Kirche.

Schon jetzt steht fest, dass die Grachtenweihnacht auch in den kommenden Jahren stattfinden soll. „Unser Ziel ist es, Friedrichstadt zur Weihnachtsstadt auszurufen“, erklärt Andersen und schmunzelt dabei zufrieden. Weitere Info über das dreitägige Programm unter www.friedrichstadt.de