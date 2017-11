Ungewöhnliche Berufe : „Pudel sind besonders eitel“

vergrößern 1 von 1 Foto: Silke Schlüter 1 von 1

Alle sechs Wochen haben Charly (4) und Ben (1) einen gemeinsamen Friseur-Termin. Zwar sehen sich der braune Kleinpudel und der Shitsu-Chihuahua-Mischling aus Rödemis täglich – schließlich sind sie seit ihrer Geburt Nachbarn und treffen sich oft zur Gassi-Runde am Lagedeich. Doch die Ausflüge von Husum nach Haselund sind für die beiden etwas Besonderes. Zuerst geht es daheim in die Badewanne, dann ab ins Auto. Spätestens jetzt ist den Vierbeinern klar, dass ein Besuch bei Rosita Carstensen ansteht. Nervös macht sie das nicht, denn die Hundefriseurin beherrscht ihren Job nun schon seit 40 Jahren und führt die Bürsten, Scheren und Maschinen mit so sicherer Hand, dass sich die Hunde voller Vertrauen in ihre Obhut begeben.

„Wir haben aber auch früh damit angefangen, diese Situation zu üben“, sagt Rosita Carstensen, die selbst fünf weiße und silberne Toy-Pudel hat. Die nahm sie schon im Alter von drei Wochen mit in den Salon, damit sie sich an die Geräte und Geräusche gewöhnen. Vor dem Termin von Charly und Ben schnappt sie sich noch fix ihre Erna, deren Fell täglich durchgebürstet werden muss. Carstensen hat den winzigen weißen Pudel, der vor sieben Jahren viel zu früh und fast nackt zur Welt kam, liebevoll mit der Flasche aufgezogen. Tagelang stand es sehr schlecht um den hilflosen Welpen. Selbst der Tierarzt war überrascht, dass Erna dank der Intensiv-Pflege am Ende überlebt hat. Jetzt hat sich der Winzling zu einer wunderschönen Pudeldame entwickelt.

„Ich war schon mit drei Jahren verrückt nach Pudeln“, erinnert sich Carstensen, die in Fleckeby aufgewachsen ist, an ihre Kindheit. In Schleswig ließ sie sich bei Friedrich Brammer drei Jahre lang zur Hundefriseurin ausbilden und hatte danach in Eckernförde ihren ersten eigenen Salon. „Durch Heirat kam ich nach Nordfriesland und empfing meine Kunden eine Zeit lang in Almdorf.“ Seit 17 Jahren betreibt sie ihren Salon auf einem Hof im Kollund-Osten Nr. 4 in Haselund, wo übrigens auch ihre acht Kinder zu Hause sind.

Alle Fellnasen werden von Rosita Carstensen zuerst gründlich gebürstet und von Verfilzungen befreit, dann wird das Fell runtergeschnitten und gestutzt, bis dank dieses „maßgeschneiderten Anzugs“ nichts mehr beim Laufen, Fressen oder anderen Aktivitäten stört. Das gilt besonders für Charly, den Familie Raup, genau wie seine Vorgänger Lara und Speedy, von Anfang an alle paar Wochen zum Friseur gebracht hat. „Er ist beim Gassigehen nicht ganz so treffsicher und braucht daher von mir ab und zu eine Unterbodenwäsche“, erzählt sein Frauchen lachend. Bei ihm muss die Hundefriseurin öfter mal kleine Verfilzungen am Bauch entfernen, wofür er sich aufrecht hinstellen soll – was nicht seine Lieblingsdisziplin ist. Aber Charly macht alles tapfer mit.

Sein Freund Ben, der seit einem Jahr bei Familie Vormelker wohnt, ist da noch nicht ganz so weit. Für ihn ist es erst der fünfte Besuch im Salon. Da darf man sich noch ein wenig vor dem Geräusch der Schermaschine fürchten oder versuchen, der Friseurin die Bürste wegzuschnappen. Die lässt sich davon jedoch nicht beirren. Sie arbeitet freundlich, aber bestimmt weiter: „Das hier funktioniert nur, weil ich die Hundesprache verstehe und bei der Arbeit geduldig und ruhig bleibe – und die Besitzer sich nicht unnötig aufregen“, sagt sie und erzählt, dass sie Frauchen und Herrchen anderenfalls auch schon mal vor die Tür schickt: „Wenn die zu aufgeregt sind, überträgt sich das nur auf das Tier.“

Dass sie bei der Pflege viel mehr tut, als die Vierbeiner einfach nur hübsch zu machen, ist auch der Grund, warum viele Hundefreunde zu ihr kommen. Carstensen spürt genau, wenn es einem Tier nicht gut geht. „Wenn ein Hund sich seit dem letzten Besuch vom Wesen her verändert hat, auf Berührungen anders reagiert als sonst, dicker oder dünner geworden ist – dann stecken oft Schmerzen dahinter, Verletzungen oder Entzündungen. Mit so einer Vermutung habe ich schon so manchen Hund zum Tierarzt geschickt und nachher erfahren, dass tatsächlich irgendetwas nicht in Ordnung war“, erzählt sie. Ebenso oft hört sie, dass manche Tiere nach dem Friseurbesuch eine Weile schmollen, weil der „Pullover“ so dünn oder der „Bart“ gestutzt geworden ist. Andere aber stolzieren geradezu erhaben davon. „Das gilt besonders für Pudel, die sind oft so richtig eitel“, sagt sie lachend.



Am Sonnabend, 2. Dezember, lädt Rosita Carstensen alle Kunden und Interessenten von 11 bis 15 Uhr ein, im Kollund-Osten 4 vorbeizukommen und das „Jubiläum“ ein wenig mit ihr zu feiern.