Nordfriesland : Public Viewing in der Region

Heute startet die Fußballweltmeisterschaft: Hier können Sie die Spiele gemeinsam mit anderen Fans sehen.

von Friederike Reußner

14. Juni 2018, 12:00 Uhr

Für alle, die die WM in fröhlicher Runde schauen wollen, werden in der Region einige Möglichkeiten angeboten. Anders als zur Europameisterschaft vor zwei Jahren ist ein großes Husumer Public-Viewing-Angebot allerdings weggefallen: Gerhard Loof baut auf der Kleikuhle vor seinem Fischhaus keine Leinwand mehr auf, sondern hängt nur noch zwei 55-Zoll-Fernseher nach draußen. „Das andere hat sich nicht gelohnt, dafür ist Husum doch zu klein“, sagt Loof, „zu den Deutschlandspielen war viel los – sonst nicht.“ Neu dabei ist in Husum dafür das Angebot des Fun Centers.

Die Husumer Nachrichten haben eine Auswahl der Public-Viewing-Orte zusammengestellt. Bei allen hier aufgelisteten Angeboten gilt: Der Eintritt ist frei.



Husum





Wo: Speicher, Hafenstraße

17, 1. OG

Welche Spiele? alle

Deutschland-Spiele,

Halbfinale und Finale

Verpflegung: Kalte und

heiße Getränke

Wo: Fun Center Husum,

Ostenfelder Str. 64

Welche Spiele? alle Spiele

Verpflegung: Fassbier und

Bratwurst



Tetenbüll





Wo: Gemeindehaus

Welche Spiele? alle

Deutschland-Spiele außer

am 17. Juni

Verpflegung: „Es gibt

Getränke und Süßigkeiten

sowie Würstchen im

Brötchen“, verraten die

Veranstalter.







Tönning





Wo: Packhaus, Am

Eiderdeich 18

Welche Spiele? Alle Spiele

der deutschen Mannschaft

Verpflegung: Getränke

und Snacks



St. Peter-Ording





Wo: Beach Motel St. Peter-

Ording, Open Air Public

Viewing

Welche Spiele: Das Spiel

um Platz 3 und das WM-

Finale am 15. Juli,

begrenzte Platzzahl

Verpflegung: u.a. Popcorn

& Nachos

Wo: Eventgelände am

Ordinger Strand anlässlich

des Gegen-den–Wind-

Triathlons

Welche Spiele: Dieses

Public-Viewing findet nur

am 14. & 15. Juni statt

Verpflegung: Bratwurst.

Fischbrötchen und Co.



Nordstrand





Wo: Im Odenbüller

Pastoratsgarten, Odenbüll

17, unter freiem Himmel

Welche Spiele? Alle WM-

Spiele der deutschen

Mannschaft

Verpflegung: Bier &

Bratwurst







Schwabstedt





Wo: Im Pastoratsgarten

Welche Spiele? Nur die

am 17. Juni

Verpflegung: Getränke &

Gegrilltes

(Alle Angaben ohne Gewähr)