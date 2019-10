Kolumne Küstenschnack : Prügelknabe Theo

von Friederike Reußner

11. Oktober 2019, 15:29 Uhr

Es soll ja Leute geben, die gerne mal provozieren und aus Spaß an der Freude einen Streit vom Zaun brechen. Husumer mit derartigen Neigungen können ihre Leidenschaft seit Monaten dadurch ausleben, dass sie irgendetwas zum neuen Shopping-Center Theo in sozialen Netzwerken posten. Sie können sicher sein: Egal, welches Theo-Thema es nun ist, der Volkszorn wird brodeln und ein kleiner Shitstorm ist ihnen gewiss.

Erinnert sei an dieser Stelle beispielhaft an die Diskussion um den Namen des Bauwerks: Da rasteten einige Nutzer im Netz derartig aus, dass man meinen konnte, die Verantwortlichen hätten das Einkaufszentrum Adolf getauft. Und diejenigen, die mit Theo auch noch den heimischen Dichterfürsten in Verbindung brachten (übrigens lange nicht alle), ließen ebendenselben verbal im Überschalltempo im Grabe rotieren.

Ein etwas jüngeres Beispiel ist das Video, das kurz vor der Eröffnung bei Facebook aufploppte und zeigte, wie Wassermassen das recht unfertig wirkende Einkaufszentrum fluten. Ein feuchter Traum für jeden Hobby-Ingenieur und selbsternannten Baufachmann im Internet: Das hätten die doch alles viel besser bauen müssen und ohnehin – geschieht ihnen recht! Als sich dann herausstellte, dass das Video wohl gar nicht aktuell ist, war die Kommentarspalte schon gut gefüllt.

Muss man also Mitleid mit den armen Theo-Betreibern haben? Nee, denen bringen die sozialen Empörungen ohnehin nur kostenlose Publicity.

Als nun am Eröffnungstag eine kleine Gruppe am Tine-Brunnen gegen den „Konsumtempel“ demonstrierte, hätte man aufgrund der vorherigen Anti-Theo-Tiraden eigentlich erwarten können, dass die Netzgemeinde sich mit den Demonstranten solidarisch zeigt – schließlich teilt man doch eine gemeinsame Abneigung. Aber weit gefehlt: Jetzt schlug die Stimmung um und die Demonstranten bekamen auch auf den Deckel: Trottel, man müsse ja auch nicht immer gegen alles sein. Tja. Verstehe das, wer will. Um es mit einer Urweisheit des Internets zu sagen: Haters gonna hate. Oder, ganz norddeutsch: Schietegal.