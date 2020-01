Prozess um Drogen und viel Geld

Abrechnungsbetrug: Mammut-Verfahren gegen Arzt und Apotheker startet am 20. März am Landgericht Flensburg

Avatar_shz von

13. Januar 2020, 16:29 Uhr

Husum | Am Landgericht Flensburg beginnt am Freitag, 20. März, einer der größten Strafprozesse der vergangenen Jahre. Es geht um 2500 Straftaten.

Angeklagt wegen Betrugs und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) sind ein Arzt und ein Apotheker aus Husum, die die Taten zwischen 2006 und 2016 begangen haben sollen. Für die Krankenkassen soll ein Schaden von rund 1,3 Millionen Euro entstanden sein. Für die Beweisaufnahme mit einer sehr großen Zahl Zeugen sind bislang 30 Verhandlungstage bis in den November hinein angesetzt worden.

Das Verfahren ist nicht allein wegen seines Umfangs bemerkenswert, es ist auch inhaltlich komplex. So geht es unter anderem um Feinheiten und Grenzen der Verschreibungspraxis. Immerhin war der Arzt einer der wenigen anerkannten Substitutionsmediziner in Schleswig-Holstein, behandelte somit Süchtige mit Ersatzdrogen.

Zudem gibt es getrennte Vorwürfe gegen Arzt und Apotheker sowie auf beide gemeinsam zielende Anklagepunkte.



Gründe für den Zeitverzug





Aus mehreren Gründen hat es Jahre gedauert, bis nun die Hauptverhandlung gegen beide beginnen kann.

2500 einzelne Taten – allein diese hohe Zahl macht deutlich, wie umfangreich die Ermittlungen für Kripo und Staatsanwaltschaft waren.

Das Gericht musste die Anklagepunkte prüfen, ob sie für die Eröffnung einer Hauptverhandlung tragen.

Die zahlreichen Verhandlungstermine bis November mussten mit den Prozessbeteiligten abgestimmt werden.

Alle Verfahrensakten wurden digitalisiert. Das Scannen und die Überprüfung der Vollständigkeit der Kopien hat mehrere Monate gedauert.



Erster Prozess gegen den Apotheker





Der Apotheker war im Juni 2015 in Husum zu drei Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. Gegen das Urteil hatte er Berufung eingelegt.

Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass sich der damals 42-Jährige in 142 Fällen des Verstoßes und in einem Fall der Beihilfe zum Verstoß gegen das BtMG schuldig gemacht hat. Er soll überdies ohne ärztliche Verordnung 20 Kilogramm Lidocain verkauft haben, das Mediziner für örtliche Betäubungen verwenden. Drogendealer können es jedoch zum Strecken von Kokain und Heroin missbrauchen.

Der Apotheker verteidigte sich damals unter anderem mit Verweis auf die Therapiehoheit des Arztes. Ein Apotheker habe aushändigen müssen, was der Arzt verschreibt. Das sah das Gericht damals anders. Es ging von einer „Behandlungsgemeinschaft“ von Arzt und Apotheker aus. An manchen Tagen seien bis zu 20 Rezepte eingereicht worden.

Eine Apothekenhelferin, die sich Nachfragen beim Arzt zugetraut hatte, bekam zu hören: Sie solle „nicht so blöde Fragen stellen“.



Neues Verfahren gegen den Apotheker







Prozess gegen den Arzt







Verfahren gegen beide





In 1496 Fällen soll der Apotheker Betäubungsmittel ausgehändigt haben, obwohl dies medizinisch nicht angezeigt gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft wollte in dem 2015 in Husum vor dem Schöffengericht geführten Verfahren gegen den Apotheker bereits diese neuen 1496 Fälle als Nachtrag einführen. Das wäre nur mit Zustimmung des Angeklagten möglich gewesen. Die hatte er verweigert.Der Prozess gegen den Arzt mit 978 der 2500 Anklagepunkte war im August 2016 gestartet worden, allerdings kurz darauf geplatzt. Der Verteidigerin waren digitalisierte Ermittlungsakten übergeben worden, die allerdings unvollständig waren – „wegen einer unglücklichen Verkettung von Umständen“, wie es der Vorsitzende Richter der 1. Großen Strafkammer damals begründet hatte.In jenem Verfahren mit 52 Betrugsvorwürfen will die Anklage das enge Zusammenspiel zwischen Apotheker und Arzt im Zeitraum 2009/11 belegen. Der Mediziner soll auf den Namen ahnungsloser Patienten Privatrezepte für Drogen-Ersatzstoffe ausgestellt haben. Die soll der Apotheker an die Praxis geliefert haben. Bezahlt habe ihn der Arzt mit Kassen-Rezepten für hochpreisige Medikamente. Der Schaden soll sich auf 230.000 Euro belaufen.

Schon damals hatten Zeugen die Tricks bestätigt, die die Staatsanwaltschaft dem Arzt vorwirft. Einer erzählte, er habe einen Unfall gehabt und im Laufe der Ermittlungen gestaunt, dass auf seinen Namen mit den Kassen Ersatzstoffe abgerechnet worden seien. Ein anderer gab zu, abhängig gewesen zu sein, aber nie Methadon bekommen zu haben.

Weitere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft: Der Arzt soll Betäubungsmittel an Patienten verkauft haben, ohne dass dies medizinisch nötig gewesen sei, sowie an Menschen, die gar nicht am Substitutionsprogramm teilnahmen.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verbinden sich mit illegalen Abrechnungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Der Arzt soll die KV zwischen den Jahren 2007 und 2010 um insgesamt 1,26 Millionen Euro betrogen haben.

Der Arzt lebt mittlerweile in einem anderen Bundesland. Der Apotheker ist in Nordfriesland wohnhaft geblieben. Beide sind auf freiem Fuß, weil gegen sie kein Haftgrund vorliegt.