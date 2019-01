Entenrennen bei den Husumer Hafentagen : Projekte zur Unterstützung gesucht

Welches soziale Projekt in Husum soll durch eine Spende des Service-Clubs Round Table 121 unterstützt werden?

31. Januar 2019, 17:51 Uhr

Während viele Menschen die Zahl 13 mit Unglück assoziieren, wird sie für eine oder zwei Institutionen mit Glück verbunden sein. „Wir suchen soziale, lokale Projekte, die wir mit dem Erlös des 13. Entenrennens am 18. August im Rahmen der Hafentage finanziell unterstützen können“, sagt Tom Brodersen. Der Duck-Race-Officer (oder auch Entenrennen-Beauftragter) des Service-Clubs Round Table 121 Husum freut sich über eine E-Mail, in der ein entsprechendes Vorhaben beschrieben wird, an entenrennen@rt121.rtd-mail.de. Dass sich eine Bewerbung lohnt, zeigt die Tatsache, dass im vergangenen Jahr zwei Mal je 8000 Euro ausgeschüttet werden konnten.