Elternhilfe in Nordfriesland : Problem durch Rollenspiel lösen

Serie über Sozialraumträger in Nordfriesland – Teil zwei: Eltern Aktiv von Kompass hilft bei Problemen mit Kindern im Alltag.

Kürzlich hat der Kreis Nordfriesland seine Sozialraumverträge für die Jugend- und Familienhilfe sowie für die Eingliederungshilfe (für unter 18-jährige Menschen mit Behinderungen) öffentlich ausgeschrieben und Anfang Dezember mit sieben freien Trägern 5-Jahres-Verträge abgeschlossen (wir berichteten). An diese Verträge gekoppelt ist ein Budget, mit dem die Träger im jeweiligen Sozialraum niedrigschwellige Angebote und Projekte entwickeln können, die dazu beitragen, Erziehungshilfen von vornherein zu vermeiden. In der Jugendhilfe haben sich die KOMPASS gGmbH (Sozialräume Nord/Süd), das Diakonische Werk Husum (Husum/Mitte) und das Diakonische Werk Südtondern (Inseln) durchgesetzt; in der Eingliederungshilfe die IUVO gGmbH (Süd) sowie die Lebenshilfe Husum (Husum/Mitte), Niebüll (Nord) und Inseln (Inseln). In loser Reihenfolge werden wir alle Sozialraumträger mit einem konkreten Fall beziehungsweise Angebot vorstellen. Nach der Lebenshilfe Sylt geht es nun um die Jugendhilfe im Bereich Nordfriesland-Süd.



Mit dem neuen Angebot „ElternAktiv“ kümmert sich die Kompass gGmbH um Eltern, die sich im Alltag mit ihren Kindern vor schwierige Herausforderungen gestellt sehen. Bei Zusammenkünften mit anderen Eltern versuchen sie in Form von Rollenspielen, sich in die Perspektive des jeweiligen Kindes hineinzuversetzen und zur Lösung der Probleme neue Verhaltensweisen einzuüben.

Merle Schlieker ist bei Kompass für die Koordination der ambulanten Hilfen im Bereich Nordfriesland-Süd zuständig: „Die beiden Mitarbeiterinnen, die das Projekt „ElternAktiv“ durchführen, bringen Eltern miteinander ins Gespräch, die ähnliche Erfahrungen mit ihren Kindern gemacht haben und sich gegenseitig stützen können“, sagt sie.

Die drei sind sich einig darin, dass Reden alleine oft nicht reicht: „Wenn man alte Muster ablegen und neue Wege finden will, dann ist das Ausprobieren wichtig, um mit der Situation später sicher umgehen zu können.“ Die feste Gruppe biete den Schutz, sich zu öffnen – und auch mal mit einer Idee zu scheitern.

Bei „ElternAktiv“ treffen sich jeweils sechs bis acht Elternteile über einen gewissen Zeitraum (acht- bis zehnmal in Folge) mit Mitarbeitern aus dem ambulanten Team. Jedes Treffen beginnt mit der Frage, für welche Probleme Lösungen gefunden werden sollen. Diese werden dann nachgespielt. Am Ende wird besprochen, was jeder für sich aus den einzelnen Rollenspielen mitnehmen kann.

Sören R. kam mit dem Problem zur Gruppe, dass seine Tochter sich fast nur noch mit ihren Handys beschäftigt. „Ich wollte durchsetzen, dass es Zeiten gibt, in denen das Handy abgegeben wird. Doch das führte zum Streit. Alle liefen wütend auseinander, ohne das Problem gelöst zu haben. Ich hatte Angst, dass es beim nächsten Mal wieder so krachen könnte und habe das Gespräch deshalb vor mir hergeschoben“, gesteht der Vater.

In der Gruppe wurde die Situation nachgestellt – aus Sicht des Vaters ebenso wie aus der seiner Tochter. Eine Lösung war mit Hilfe der anderen Eltern schnell gefunden. Der Umgang damit wurde so lange geübt, bis sich Sören R. sicher fühlte und das Thema erneut auf den Tisch zu legen wagte. Mit Erfolg: Am Ende verständigte sich die Familie auf handyfreie Zeiten, die für alle gelten – auch für die Erwachsenen. „Ich habe gemerkt, dass mein Verhalten, und besonders, wie ich rede, viel ausmacht. Ich überlege viel mehr und bringe klarer auf den Punkt, was ich von meinen Kindern erwarte“, so die Erkenntnis des Familienvaters.

Torben S. hat es gut getan, dass ihn niemand in der Gruppe für sein Verhalten verurteilt hat: „Wir haben alle unsere Kinder schon mal angeschrien oder ungerecht behandelt“, hat er im Gespräch mit den anderen Eltern erfahren. Den Austausch untereinander empfand er als vertrauensvoll, eben weil alle im gleichen Boot saßen. „Ich bin froh, dass ich hier neue Ansätze ausprobieren konnte, um zu erkennen: Es geht auch anders“, sagt er.

Auch Jana K. fühlte sich am Ende nicht mehr so alleine mit den familiären Problemen: „Es tat gut zu sehen, dass es da draußen noch mehr Mütter gibt, die gelegentlich an ihre Grenzen stoßen“, sagt sie. „Inzwischen haben wir zu Hause viel weniger Konflikte, sind viel mehr mit- und beieinander. Läuft bei uns“, sagt sie nicht ohne Stolz.

Diese Erkenntnisse kann das Team nur bestätigen: „Durch die eingeübten Veränderungen erfahren die Eltern wieder positive Momente mit ihren Kindern. Sie gehen selbstbewusster an neue Situationen heran. Auch die Kinder erleben die Eltern wieder ruhiger, aber auch konsequenter im Auftreten, und es fällt ihnen so leichter, sich an die Regeln und Grenzen zu halten“, so die betreuenden Mitarbeiter. Anfang 2021 beginnt der nächste Kurs, der für alle Teilnehmer kostenlos ist. Interessenten können sich bei Kompass in Tönning melden. www.kompass-nf.de