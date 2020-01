Bredstedt : Pritschenwagen rammt Pkw

Der Fahrer versuchte nach Zeugenangaben noch, das abgefahrene Spiegelgehäuse wieder zu befestigen, fuhr dann aber weiter.

21. Januar 2020, 14:15 Uhr

Bredstedt | In einem Fall von Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße bittet die Polizei um weitere Hinweise. Ereignet hat sich der Vorfall am Montagnachmittag (20.) um kurz vor 17 Uhr in der Bahnhofstraße in Bredstedt, Höhe Hausnummer 28.

Drei Zeuginnen beobachteten, wie ein grüner Pritschenwagen mit Ladefläche und Plöner Kennzeichen, im Vorbeifahren die Spiegelabdeckung eines dort am Fahrbahnrand parkenden Pkw beschädigte. Der verursachende Fahrer soll daraufhin angehalten und ausgestiegen sein, teilt die Polizei mit. Der Mann habe laut Zeugenaussagen das zerbrochene Spiegelgehäuse von der Fahrbahn aufgehoben und mehrfach versucht, es wieder am angefahrenen Spiegel zu befestigen. Als dies misslang, entfernte er sich mit seinem Fahrzeug vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und bittet diese sowie den Unfallverursacher und dessen Beifahrer, sich bei der Polizei in Bredstedt unter Telefon 04671/4044900 zu melden.