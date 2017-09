Stellflächen, Parkleitsystem, ÖPNV : Prioritäten für Husums Verkehr

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Petersen 1 von 1

Viele Baustellen gibt es in punkto Verkehr in Husum, und das ist nicht nur auf die realen Löcher in der Straße bezogen. Shared space – die gleichberechtigte Nutzung durch Fußgänger, Radfahrer und Autos – im Innenstadtbereich, das Parkproblem, der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV): Die Verwaltung hat so einige Punkte auf der Liste, die abgearbeitet werden wollen. „Da müssen wir Prioritäten setzen, sonst verzetteln wir uns“, sagt Bauamtsleiter Jörg Schlindwein.

Das Projekt des Shared space etwa sei noch nicht konkret angefasst worden. „Wir haben das erst einmal zurückgestellt, weil das ein Komplex ist, der sehr viel Arbeitszeit kostet, die wir wegen der wichtigeren Punkte nicht haben“, so Schlindwein. Zudem gehe es hier um umfangreiche bauliche Maßnahmen. „Straße, Bürgersteige und Plätze müssen dafür ja auf eine Ebene gebracht werden – und noch eine Baustelle brauchen wir in der Innenstadt jetzt wirklich nicht.“

Gebraucht werde aber ein vernünftiges Parkleitsystem für die Storm-Stadt. „Da haben wir verschiedene Varianten durch ein Büro erarbeiten lassen und müssen jetzt mit der Politik abstimmen, welches wir nehmen“, sagt Ordnungsamtsleiter Malte Hansen. Überraschende Vorschläge seien allerdings nicht dabei. „Neu ist für Husum eigentlich nur, dass eine teildynamische Lösung angestrebt wird, mit digitaler Anzeige von freien Plätzen“, ergänzt Schlindwein. Natürlich werde das neue Leitsystem die Autofahrer über Ost- und Westtangente lotsen und nicht durch die Innenstadt. Und die Husumer müssten die neuen Wege auch annehmen: „Für das Shopping-Center wird es gleich zwei leistungsfähige Zu- und Abfahrten geben. Das muss dann ins Verhalten der Verkehrsteilnehmer einfließen.“

Das Parkleitsystem werde sich mit dem neuen ÖPNV-Konzept ergänzen. „Das sieht ja nur noch zwei Buslinien vor, die durch die Innenstadt fahren und in der Großstraße halten“, so Schlindwein weiter. „Aber rundherum gibt es genug andere Haltestellen in unmittelbarer Nähe.“ So solle die City weiter vom Verkehr befreit werden – was derzeit nicht so einfach ist: „Eigentlich dürfen nur Anlieger durch die Großstraße fahren und die Kurzzeitparkplätze erlauben auch nur legale Standzeiten von drei Minuten – damit kann man nicht mal ein Brötchen kaufen, wenn beim Bäcker viel Betrieb ist.“ Die Realität sehe aber leider anders aus.

Die Parkplatz-Kapazitäten sind ohnehin das Problem, was den beiden Amtsleitern mit am meisten Sorgen macht. „Da durchlaufen wir jetzt eine Durststrecke – man kann eben nicht so einfach den Wegfall von 600 Plätzen kompensieren“, sagt Hansen. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es an manchen Tagen schwer werde: „Besonders schlimm ist es am Donnerstag, wenn Wochenmarkt ist.“ Mit Beginn der Urlauber-Saison habe sich das Problem Anfang Juli verschlimmert. „Wir erwarten aber, dass sich die Lage im Oktober entspannt, wenn die Hauptferienzeit zu Ende ist.“

Der Porrenkoog-Parkplatz sei jeden Tag voll, und dass die Parkgemeinschaft ihre Mitglieder auf dem Paulsen-Grundstück in der Poggenburgstraße untergebracht hat, habe auch Erleichterung verschafft. „Das sind immerhin 100 Stellplätze dort.“ Parkflächen könne man sich halt nicht einfach so aus den Rippen schneiden. „Aber den Ausbau des Bereichs Harmsens Koppel südlich der Bahngleise fassen wir jetzt konkret ins Auge und werden dem zuständigen Ausschuss am 20. September unsere Überlegungen dazu vorstellen.“ Die würden auf den Bau einer Rampe hinauslaufen, so Schlindwein: „Eine Zufahrt über die Legienstraße wird es dort nicht geben.“

von Stefan Petersen

erstellt am 01.Sep.2017 | 09:00 Uhr