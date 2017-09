Klangvolles Blues-Experiment: : Premiere im Husumer Speicher

vergrößern 1 von 1 Foto: timo wilke live 1 von 1

von hn

erstellt am 27.Sep.2017

Henrik Freischlader zählt zum Besten, was die deutsche Bluesszene derzeit zu bieten hat. Er liebt den Blues und ist immer offen für neue musikalische Experimente. In seiner neuen Band versammelt er sieben junge Künstler aus unterschiedlichen Ländern. Die Rhythm-Section bilden Moritz Meinschäfer am Schlagzeug und Armin Alic am Bass, die Keyboards mit Gesang übernimmt Dániel Szebényi aus Ungarn. Mit Harrisen Larner-Main aus England an Gesang und Rhythmus-Gitarre und Marco Zügner am Saxofon entsteht in diesem neuen musikalischen Arrangement ein perfekter Klangteppich – zu erleben am Sonnabend, 30. September, ab 20.30 Uhr im Husumer Speicher (Hafenstraße 17). Die sechs Musiker werden gesanglich unterstützt von Joanne Kasner aus Schottland und der Italienerin Linda Sutti. Aus insgesamt fünf individuellen Stimmen entsteht ein kleiner Chor, der von einem farbenfrohen Sound und einem satten Groove getragen wird. Mit dieser Besetzung ist Henrik Freischlader erstmals in Deutschland auf Tour – und in Husum geht die Premiere über die Bühne. Alte Songs in neuem Gewand, neuer Sound in alter Tradition, frischer musikalischer Wind fürs Gemüt ...