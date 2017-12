Joldelunder Riff Rock Night : Premiere für die Joldelunder Riff Rock Night

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

erstellt am 31.Dez.2017 | 12:00 Uhr

Nach dem inzwischen erfolgreichen und über die Landesgrenzen hinaus bestens bekannten Guitar Heroes-Festival in Joldelund hat Bio-Bäcker Gerd Lorenzen die Idee für ein neues Event entwickelt. Gleich zu Jahresbeginn – am Sonnabend, 6. Januar – feiert die Riff Rock Night ihre Premiere in Gerd’s Juke Joint (Bahnhofstraße 1 in Joldelund). Natürlich stehen wieder die Gitarren im Vordergrund, „aber noch lauter und rockiger als bisher“, verspricht der Veranstalter. Dabei sind die Gruppen Rhino Bucket (USA) und Hardbone (Deutschland). Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Mit der kalifornischen Band Rhino Bucket hat Gerd Lorenzen gleich ein „Schwergeschütz“ in Sachen Rock aufgefahren, gelten die Jungs aus Los Angeles doch schon seit Anfang der 1990er Jahre als amerikanisches Pendant zu den australischen Megastars AC/DC. Dies beweisen sie nicht zuletzt mit ihrem gerade erschienenen Album „The Last Real Rock ’n’ Roll“. Gegründet wurde die Gruppe 1988 von Georg Dolivo, Greg Fiddleman und Reeve Downes. Nach drei Alben und eher mäßigem Erfolg trennte man sich 1995. Im Jahr 2001 schloss sich die Band wieder zusammen, und im April 2006 erschien das neue Album „And Then It Got Ugly“. Für den Film „The Wrestler“ stellten sie ihren Song „Welcome to Hell“ von diesem Album zur Verfügung. Weitere Alben folgten.

Auch die zweite Band des Abends – Hardbone – ist alles andere als nur ein Support oder Special Guest. „In Sachen Klischees, einem hormonell inspirierten Frauenbild und jeder Menge Bierseligkeit gibt es hier eine augenzwinkernde Vollbedienung, ohne dabei Wert auf political correctness zu legen“, heißt es in einer Mitteilung. „So wenig wie die Jungs sich selber ernst nehmen, umso ernster nehmen sie es, den harten Rock ’n’ Roll in seiner unverfälschten Urwüchsigkeit abzuliefern.“ Auf den größten Festivals von Deutschland bis Spanien sind sie Zuhause.

Der Vorverkauf für die Riff Rock Night ist gestern gestartet. Karten gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen – so auch in den Geschäftsstellen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (sh:z).

Weitere Vorverkaufsstellen: Joldelunder Bioland-Bäckerei, Brigittes Bäckerpost in Risum-Lindholm, Tankstelle Opel Martensen in Goldelund, Teamtankstelle Jübek, Nah- und Frisch in Joldelund und Wanderup, Getränke Hoffmann in Bredstedt, Bücherstube Leu in Niebüll, Markttreff in Wester-Ohrstedt, Citti-Park Flensburg und Kiel, Konzertkasse Streiber in Kiel. Internet: www.reservix.de, www.german-concerts.de; Ticket-Hotline: 0172/ 9774708 www.jukejoint.joldelunder.de