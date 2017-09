Husum : Potenzielle Pächter für Campingplatz

vergrößern 1 von 1 Foto: bandixen 1 von 1

Wie auch immer es an der Dockkoog-Spitze in zehn Jahren (oder früher) aussehen wird: Für die Einheimischen ist und bleibt sie ein besonderer Flecken Erde. Hier haben ganze Generationen von Husumern schwimmen gelernt oder einfach nur das eben doch tragende Element genossen. Für Gäste von auswärts war der Campingplatz Jahrzehnte lang ein beliebter Anlaufpunkt – ebenso „Antjes Strandcafé“. Aber wie geht es jetzt – da die Dinge am Dockkoog und damit auch an der Dockkoog-Spitze ins Rollen geraten sind – in Husums Naherholungsgebiet weiter?

Mit diesem Thema und dem Zeitplan für die verschiedenen Maßnahmen, die am Dockkoog in Rede stehen, beschäftigt sich am Mittwoch, 11. Oktober, von 17 Uhr an auch der städtische Umwelt- und Planungsausschuss. Dabei werden die Politiker bei den letztgenannten Punkten von veränderten Voraussetzungen ausgehen müssen, wie Jörg Schlindwein auf Anfrage unserer Zeitung erläutert. Ja, es gebe Pacht-Interessenten für den Campingplatz, berichtet der Bauamtsleiter, und das, obgleich die Stadt natürlich darauf hingewiesen habe, dass sich die Bedingungen am Dockkoog durch den geplanten Klimadeich und die damit verbundenen Beschlüsse der Gremien „geändert haben“.

Mit anderen Worten: Eine langfristige Verpachtung – wie an den scheidenden Verwalter, Gert-Ulrich Hartmann – wird es wegen der Deichverstärkung nicht mehr geben können. Der 71-Jährige, der seinen Pachtvertrag nach eigenen Worten zum 13. Oktober gekündigt hat, verabschiedet sich in die Rente. Den Platz wird er „besenrein“ übergeben, das heißt ohne die zwei Mietwohnwagen, die sein Eigentum sind. 26 Jahre lang war Hartmann Pächter des Husumer Campingplatzes.

Mit den Dockkoog-Planungen einher geht auch die Entscheidung, den Campingplatz nicht mehr – wie bisher – gemeinsam mit dem Bistro-Café an der Dockkoog-Spitze zu verpachten. Nach Beschlusslage werde über „Antjes Strandcafé“, das übrigens nach Hartmanns Frau benannt worden ist, getrennt verhandelt. „Weil es in der jetzigen Form vielleicht nur noch einen Sommer lang betrieben werden kann“, erklärt Schlindwein.

Denn Sven Rott, der das Strand-Café als Angestellter des Campingplatz-Pächters gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Kirsten Taruttis betreibt, hört ebenfalls auf. „Wir wollten eigentlich noch weitermachen, aber nur mit Herrn Hartmann zusammen“, erklärt Rott auf Nachfrage. Der neue Weg, den die Stadt Husum nun einschlagen möchte, ist keine Option für das Paar. Sven Rott nennt ganz offen den Grund: „Wir sind beide über 50 – eine Selbstständigkeit streben wir in unserem Alter nicht mehr an.“

Viele Husumer werden indes bedauern, dass die getrennte Lösung nicht schon früher angestrebt worden ist. In der Vergangenheit war es nämlich an lauen Sommerabenden, an denen Einheimische und Gäste gern länger am Dockkoog verweilten, nicht möglich, die schönen Stunden mit einem Getränk und/oder einem Imbiss auf der Terrasse des Cafés zu verbringen: Am frühen Abend war häufig schon geschlossen. Künftig könnte ein Sundowner nach einem abendlichen Bad im Meer eine Option sein.