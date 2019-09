SSW Husum : Positives Signal für das Husumhus

Die Vertretung freut sich über die angekündigte städtische Unterstützung für die Modernisierung des Husumhus.

Husum | Als Spielstätte des Landestheaters, der Niederdeutschen Bühne, des Friesischen Theaters und als Veranstaltungshaus der Dänischen Minderheit ist das Husumhus eine Kulturstätte für die gesamte Region. Zwar ist der SSW enttäuscht darüber, dass der Ausschuss für Schule Kultur und Sport der Verwaltungsvorlage zur Förderung der Modernisierung des Husumhus mehrheitlich nicht folgen konnte. Gleichzeitig sieht die Fraktion den beschlossenen Änderungsantrag jedoch als positives Signal für weitere Gespräche, heißt es in einer Pressemitteilung.

Jetzt gelte es, Informationslücken zu schließen und das Verfahren gemeinsam mit Land, Kreis und Stadt zu einem guten Ergebnis zu führen. Eine Polarisierung der Diskussion sei in diesem Zusammenhang wenig hilfreich und werde dem Sachverhalt nicht gerecht, schreibt der SSW unter Berufung auf die Debatte im Ausschuss. Dort hatten Politiker mehrerer Fraktionen Zweifel geäußert, ob man nicht lieber Geld in das Nordsee-Congress-Centrum investieren sollte, um das Sprechtheater in die Messe zurückzuholen. Auch der SSW habe in den vergangenen Jahren immer wieder unterstrichen, wie bedeutungsam das NCC für Husum und die gesamte Grenzregion ist. Das ergebe sich auch aus dem Abstimmungsverhalten zu verschiedensten Tagesordnungspunkten, sowohl im Kreistag als auch im Stadtverordnetenkollegium. Der SSW ist aber gleichzeitig der Auffassung, dass man das NCC und das Husumhus in der Debatte nicht gegeneinander ausspielen sollte. Husum brauche beide Kulturstätten.

Weiterhin sei die Förderung des Husumhus aus Sicht des SSW auch keine Frage, die sich aus einer Zugehörigkeit oder Sympathie zur Dänischen Minderheit ergebe. „Auch deshalb sind wir froh über die positiven und integrativen Signale, die der Ausschuss mit seinem beschlossenen Änderungsantrag sendet“, endet die Pressemitteilung.