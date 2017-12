Dörfer im Fokus : Posaunenchor: Früher fehlten die Notenständer, heute die Schüler

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Christin Lempfert

erstellt am 30.Dez.2017 | 10:00 Uhr

Ockholm | Eine schwungvolle, antreibende Melodie hallt durch die verlassenen Hallen der Alten Schule in Ockholm. In einem der größeren Räume sitzen 13 Frauen und Männer im Halbkreis mit Posaunen in den Händen. Die Musiker sind zwischen 24 und 82 Jahren alt und kommen aus Ockholm, Dörpum, Bordelum und Fahretoft. Sie üben Lieder für ihre Auftritte. „Gerade im Dezember sind wir gefragt, im Januar machen wir deshalb Pause“, sagt Klaus Petersen (44). Er ist der musikalische Leiter des Posaunenchors, so wie es früher sein Vater war. „Auch mein Großvater hat gespielt und meine Geschwister.“

In unserer Dorfserie werfen wir einen genauen Blick in drei Ortschaften. Im Norden Ockholm, im Süden Westerhever und in der Mitte Viöl. Wie gestaltet sich das Dorfleben, war früher alles besser und was machen die Bewohner in ihrer Freizeit? In Ockholm lobt die Bürgermeisterin den Zusammenhalt, der Kaufmann stellt ihn unter Beweis und der Posaunenchor zeigt, was in ihm steckt.

Den Posaunenchor nur mit Musikern aus dem Dorf zu besetzen, ist schon lange nicht mehr möglich. Vor 22 Jahren haben die Gruppen aus Ockholm und Dörpum das erste Mal zusammengespielt, 2000 mussten sie sich ganz zusammentun. „Aus Mitglieder- und Nachwuchsmangel“, so Petersen.

Dabei sei das Instrument ein schönes Hobby. „Ich spiele Posaune, seit ich sieben Jahre alt bin und das immer im Posaunenchor“, sagt Ketelsen. Damals seien sie noch einige Kinder im Chor gewesen. Über die Jahre habe sich das Bild verändert: „Wir bilden aktuell keine Kinder aus.“ Häufig fehle ihnen leider das Durchhaltevermögen. „Von zehn sind zuletzt zwei übrig geblieben.“ Wer im Posaunenchor spielen will, müsse diszipliniert üben.

Im Chor zähle aber nicht nur das musikalische Können, sondern auch der Zusammenhalt, und die Gemeinschaft sei wichtig. „Das hat sich auch nie geändert.“ Zu den fröhlichen und traurigen Feierlichkeiten des einzelnen Musikers trete der gesamte Chor an. Das könnte auch daran liegen, dass die Mitglieder trotz teils riesiger Altersunterschiede viel Zeit miteinander verbringen. „Mit den Auftritten ist die Gruppe ein zeitintensives Hobby. Gerade an Wochenenden werden wir angefragt“, so Petersen. Das könne auch einer der Gründe sein, warum der Posaunenchor nicht so viele Jugendliche anzieht. „An den Wochenenden wollen sie nicht unbedingt in der Früh auf der Bühne stehen.“ Er engagiert sich auch in anderen Vereinen, etwa bei den Ockholmer Schützen.

Heute ist der Posaunenchor im Winter sehr gefragt, früher spielten sie auf fast jedem Geburtstag ab 80 Jahren im Dorf, zu Jubiläen und auf Feiern. Aber das sei bei dem wachsenden Einzugsgebiet durch die Fusion von Posaunenchören nicht mehr möglich.

Dabei ist nicht jeder der jüngeren Generation dem Spielen der Posaune und dem Chor abgeneigt. „Mein Sohn war es, der in der Familie zuerst angefangen hat, das Instrument zu lernen“, erzählt Heike Boysen (52), organisatorische Leiterin. Erst wollte er in die Feuerwehrkapelle, dann hat er sich doch noch umentschieden. „Als er anfing, war er noch klein, und ich predigte ihm, dass er auch das Spielen üben muss. Mein Sohn sagte, mach das doch selber.“ Sie habe dann begonnen, mit ihm das Instrument zu lernen, und schließlich selbst gespielt.

Jetzt sei die Posaune ein großes Hobby von ihr und ein toller Ausgleich. „Das Spielen entspannt mich. Meine Jungs wissen, wenn ich mich geärgert habe und dann laut Posaune spiele, dass sie mich besser erstmal in Ruhe lassen sollten“, sagt sie lächelnd.

Die Urgesteine

Bei der Probe in Ockholm ist auch das Posaunenchor-Urgestein Johann Matthiesen (80) mit seinem Bruder dabei. Sie kommen aus Dörpum und spielen Posaune, seit sie Kinder sind. „Das Spielen ist schon anstrengend, aber es hält auch fit.“ Damals transportierten sie die Posaunen noch in Leinensäcken und nicht in massiven Koffern. „Da passierte es mal, dass mit dem Fahrrad auf dem holprigen Schotterweg zur Kirche eine Delle ins Blech kam.“ Vor Übungsbeginn mussten die Posaunenschüler ihr Horn mit Sidol einreiben und dann mit Zeitungspapier abputzen. „Es gab auch kaum Notenständer, sodass wir uns welche teilen und manchmal auch Kinder die Liedbücher halten mussten“, erzählt Matthiesen.

Das sieht heute anders aus: Notenständer sind zur Genüge da, aber der Nachwuchs fehlt. Doch der Posaunenchor macht weiter. „In unserem Zusammenschluss haben wir eine gute Spielstärke, und für Auftritte gefragt sind wir immer noch“, so Heike Boysen.