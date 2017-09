Sperrung : Porrenkoogsweg: Autofahrer ärgern sich über Ordnungsamt

vergrößern 1 von 1 Foto: Petersen 1 von 1

von Stefan Petersen

erstellt am 08.Sep.2017 | 09:00 Uhr

Mal ist es zu, mal ist es auf: Das Ordnungsamt hat vorgestern das Verbot der Durchfahrt durch den Porrenkoogsweg, der im Zuge der Vollsperrung von Teilen der Schobüller Straße vielen Autofahrern als Abkürzung diente, „verdeutlicht“, wie sich Karl-Friedrich Bumb vom Ordnungsamt ausdrückt. „Durchgangsverkehr ist auf dieser Straße ja ohnehin nicht zugelassen“, sagt er. „Wir haben jetzt an beiden Seiten vor den ersten Kurven Schranken aufgebaut, damit die Autofahrer gar nicht erst so weit in den Weg hineinfahren.“

Allerdings, so gibt Bumb zu, sei die „Akzeptanz manchmal schwierig. Wir haben schon gesehen, dass sich Autofahrer die Schranken einfach weggeräumt und nach der Durchfahrt wieder an den alten Platz gestellt haben.“ Und das nicht unbedingt so, wie das Ordnungsamt sie ursprünglich aufgestellt hätte. „Da haben wir an der Seite einen halben Meter Platz gelassen, damit Fußgänger und Radfahrer durchkommen, ohne auf den Grünstreifen ausweichen zu müssen.“

So viel Mühe machen sich natürlich längst nicht alle Autofahrer: Gestern Vormittag zum Beispiel standen die Schranken beiseite geschafft an den Fahrbahnrändern. Und die Autofahrer zeigen sich unisono höchst verstimmt über die Maßnahme der Verwaltung. „Dafür haben wir überhaupt kein Verständnis“, ist überall zu hören.

Zumal Ordnungsamtsleiter Malte Hansen als Begründung dafür, den Verkehr nicht allgemein über diese Straße zu leiten, unter anderem angeführt hatte, dass dann auch Lastwagen und Busse diese Abkürzung vermehrt befahren würden – und für derartige Belastungen sei der Weg nicht ausgelegt.

Auch hier präzisiert Bumb: „Auch die Belastungen des Durchgangsverkehrs mit Personenwagen ist eigentlich zu viel für diese Strecke, deswegen haben wir uns ja am Ende auch dafür entschieden, ihn nicht als Umleitung freizugeben.“

Allerdings, so Bumb, sei die leidige Angelegenheit ohnehin etwas früher als geplant erledigt: „Trotz des schlechten Wetters sind wir mit den Asphaltierungsarbeiten schneller als geplant vorangekommen. Zwar fehlen noch die Fahrbahnmarkierungen, aber die Vollsperrung können wir aufheben.“ Ab heute Mittag soll die Schobüller Straße also wieder befahrbar.