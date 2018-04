Musik im Dünen Hus : Pop zum Träumen mit Sonja und Esther

Die Musikerinnen spielen nächste Woche Donnerstag in St. Peter-Ording.

von hn

19. April 2018, 15:00 Uhr

Zwei außergewöhnliche Stimmen mit Witz und Charme:

Die Künstlerinnen Sonja und Esther sind bereits deutschlandweit bekannt durch ihre gemeinsamen Auftritte als Melodic Rock-Pop-Cover. „Sonja bringt mit ihrer glockenklaren Stimme selbst die härtesten Kerle dazu, in Tränen auszubrechen“, wirbt eine Pressemitteilung. „Allerdings kann sie sehr wohl auch richtig los rocken, und keiner ist vor ihren flotten Sprüchen gefeit, bei denen sie gern auch mal sich und das Publikum auf die Schippe nimmt.“ Esther habe von Natur aus eine „Röhre“, könne aber auch sanfte Töne anstimmen. In dieser Zusammenstellung zweier außergewöhnlicher Stimmen, gepaart mit Witz und Charme, schaffen die Beiden es, aus jeder Veranstaltung ein Erlebnis zu machen. Am Donnerstag (26.), 15.30 Uhr, treten Sonja und Esther im Dünen Hus auf der Erlebnis-Promenade in St. Peter-Ording auf. Der Eintritt ist frei.