Husum : Polizeikontrollen rund um den Weihnachtsmarkt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 30.Nov.2017 | 21:00 Uhr

Husum | Erfreuliche Botschaft vom Polizeirevier Husum – nach einer mehrstündigen Verkehrskontrolle am Dienstag: Die Lenker der 170 im Stadtgebiet und rund um den Weihnachtsmarkt kontrollierten Fahrzeuge waren allesamt nüchtern. Allerdings stellten die Beamten bei den Autofahrern sowie zusätzlich 20 kontrollierten Fahrradfahrern 64 andere Verstöße fest. 36 Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt. Außerdem gab es 22 weitere mündliche Verwarnungen.

Die Fahrer unterzogen sich einer ganzheitlichen Kontrolle. Das bedeutet: Neben der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit, der Fahrzeugpapiere und des Führerscheins wurden auch der technische Zustand des Fahrzeugs, insbesondere die Beleuchtung sowie die mitzuführenden Warndreiecke, Warnwesten und Verbandskästen überprüft. Einen Autofahrer erwischten die Ordnungshüter mit dem Handy am Ohr. In sechs Fällen wurden aufgrund von Mängeln Kontrollberichte geschrieben. Die betreffenden Fahrzeuge müssen in Ordnung gebracht und bei der Polizei vorgeführt werden.

Das positive Ergebnis hinsichtlich der alkoholfreien Fahrten werde aber nicht dazu führen, dass die Verkehrskontrollen ausgesetzt werden, hieß es seitens der Polizei. Die Verhinderung und Ahndung von Alkoholfahrten bleibe ein Schwerpunkt der Kontrollen. Und die würden rund um den Weihnachtsmarkt fortgesetzt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?