Bredstedt und Breklum : Polizei warnt vor Dieben

Die Beamten rufen die Bevölkerung nach weiteren Diebstählen zur Sorgfalt im Umgang mit Wertgegenständen auf.

von hn

02. Juli 2019, 18:39 Uhr

Bredstedt | In der Zeit vom 26. Juni bis zum 1. Juli ist es in Bredstedt, Eisenbahnstraße, und Breklum, Gammeltoft, während der Tageszeit zu sechs Diebstählen aus zum Teil unverschlossenen Pkw oder Transportern gekommen. In allen Fällen waren die Wertgegenstände offen im Fahrzeug abgelegt oder befanden sich in Taschen, die von außen erkennbar waren. Die Polizei weist darauf hin, Wertgegenstände nicht offen im Fahrzeug zurückzulassen und auffällige Personen an Fahrzeugen zu melden.

