Friedrichstadt : Polizei sucht Zeugen

Unbekannte versuchen in eine Bäckerei einzubrechen.

von hn

21. Februar 2018, 21:00 Uhr

Unbekannte haben am Montag in Friedrichstadt versucht, zwischen 2 und 3 Uhr in eine Bäckerei Am Markt einzubrechen. Dabei zerschlugen sie eine Fensterscheibe zur Küche der Bäckerei, konnten dieses aber offensichtlich anschließend nicht öffnen, sodass es nur bei einem Einbruch-Versuch blieb.

Die Kripo Husum hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen, die eventuell in der Tatnacht auffällige Personen in der Innenstadt beobachtet haben oder durch das Einschlagen des Fensters auf die Tat aufmerksam wurden. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 04841/8300 zu melden.