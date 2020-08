Carport-Brandstiftung in Husum : Polizei sucht Rollerfahrer als Zeugen

Bei dem Carport-Brand Mitte Juli wurde ein Rollerfahrer in der Straße Maas gesehen. Wer weiß Genaueres?

06. August 2020, 11:57 Uhr

Husum | Am Sonnabend, 18. Juli, morgens um 5.20 Uhr entdeckte ein Fahrradfahrer auf dem Weg zur Arbeit in der Straße Maas einen Mülltonnenbrand in einem Carport mit mehreren Pkw-Stellplätzen. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr und weckte die Anwohner des Mehrfamilienhauses.

Das Carport sowie die fünf darin befindlichen Fahrzeuge brannten vollständig aus. Zwei weitere Fahrzeuge, ein Schuppen, ein Zaun sowie Gerätschaften und Fahrräder wurden durch den Brand beschädigt beziehungsweise zerstört. Es entstand ein hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei in Husum hat noch am selben Morgen die Brandermittlungen übernommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugenhinweise haben ergeben, dass sich vor dem Brandausbruch ein Rollerfahrer in der Straße Maas aufgehalten haben soll. Dieser Rollerfahrer könnte als Zeuge in Betracht kommen. Die Ermittler hoffen auf weitere Hinweise zu dieser Person beziehungsweise dem Motorroller unter Telefon 04841/8300.

