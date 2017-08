Einbruchsserie aufgeklärt : Polizei schnappt Serien-Einbrecher

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizeidirektion Flensburg 1 von 1

Er hörte einfach nicht auf, in Bauhöfe, auf Betriebsgelände sowie in Firmen und Einfamilienhäuser zwischen Niebüll im Norden und Eiderstedt im Süden Nordfrieslands einzubrechen – jetzt sitzt ein 34-jähriger Husumer in Untersuchungshaft. Seit 2012 soll er abwechselnd mit verschiedenen Kumpanen mehr als 20 Einbrüche verübt haben. Der Wert der Beute soll dabei über die Jahre einen Wert von deutlich mehr als 100.000 Euro gehabt haben, fasste die Polizei gestern den Erfolg ihrer mehrjährigen Ermittlungen zusammen.

Gestohlen wurden bevorzugt hochwertige Arbeitsmaschinen und Werkzeuge, Möbel und hochwertige Haushaltsgegenstände wie Waschmaschinen, Kühlschränke und Fernseher. Ein Großteil der Ware wurde verkauft. Einige ausgewählte Stücke behielt der Tatverdächtige jedoch und richtete sich damit sogar sein Haus selbst ein.

Ermittler der Husumer Kriminalpolizeistelle und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft in Flensburg durchsuchten am Montag sein Haus in Husum und nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft mit der Wiederholungsgefahr in diesem Fall begründete.

Gegen den Tatverdächtigen wurde bereits längere Zeit in Europa ermittelt. Im Rahmen der international ablaufenden Verfolgung von Verkaufswegen wurde festgestellt, dass Teile des Diebesgutes nach Schweden, Österreich und in die Niederlande verkauft worden waren. Bereits im Juni 2016 waren daher Räume des Verdächtigen durchsucht worden.

Im Juli dieses Jahres setzten die Beamten noch einmal nach und durchsuchten erneut sein Haus. Dabei konnten unter anderem Betten, Waschmaschinen und ein Großbildschirm beschlagnahmt werden, die Einbrüchen in Tetenbüll aus den Jahren 2016 und 2017 zugeordnet werden konnten. Konkret werden dem Beschuldigten nun mehrere Taten vorgeworfen.

Bei einem Einbruch in ein Autohaus im November 2015 in Niebüll soll der Verdächtige komplette Radsätze auf Alu-Felgen im Wert von mehr als 40.000 Euro erbeutet haben.

Bei Einbrüchen in Tetenbüll im Februar 2016 und Juli 2017 stahl er vermutlich Einrichtungsgegenstände im Wert von jeweils mehr als 20.000 und 7000 Euro.

Ihm wird vorgeworfen, im April 2016 bei einer Tiefbaufirma in Husum Arbeitsgeräte im Wert von 10.000 Euro gestohlen und bei Einbrüchen in Bauhöfe in Mildstedt und Simonsberg in den Jahren 2014 bis 2016 Geräte im Wert von mehr als 14.000 Euro entwendet zu haben.

Zusätzlich wird er verantwortlich gemacht für einen Einbruch bei einer Firma in Albersdorf in Dithmarschen, bei dem er hochwertige Navigations-Systeme im Wert von mehr als 23.000 Euro erbeutete. Parallel zur Festnahme des Husumers dauern die Ermittlungen gegen seine wechselnden Mittäter an.

von ax

erstellt am 31.Aug.2017 | 06:00 Uhr