Festnahme in Bredstedt : Polizei ermittelt gegen 28-Jährigen

Der Mann soll für mehrere Diebstähle von Smartphones und Geld im Raum Bredstedt und Breklum verantwortlich sein.

01. Juli 2019, 14:46 Uhr

Bredstedt | Die Polizei Bredstedt ermiittelt derzeit gegen einen 28-jährigen Mann, der im Verdacht steht, verschiedene Diebstähle begangen zu haben. Er wurde am Sonntag (30.) von einer Streife der Polizeistation Bredstedt entdeckt, erkannt und vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht steht, aus unverschlossenen Fahrzeugen Portemonnaies und Handys gestohlen zu haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, mit einer gestohlenen EC-Karte 1000 Euro abgehoben zu haben.

Mehrere Taten

Wie die Polizei mitteilt, soll der Tatverdächtige beispielsweise am Montag (24.) vergangener Woche auf dem Gelände der Diako in Breklum aus einem Transporter der dort tätigen Gärtner ein Portemonnaie mit Inhalt und ein Smartphone entwendet haben. Mit der erbeuteten EC-Karte wurden die 1000 Euro abgehoben. Am Mittwoch (26.) soll der Täter an gleicher Stelle eine gleichgelagerte Tat begangen und erneut zwei Geldbörsen gestohlen haben.

Weiterhin wird ihm vorgeworfen, eine weitere Tatgelegenheit bei einem Baustoffmarkt in Bredstedt genutzt zu haben und aus einem Sprinter einer dort arbeitenden Landschaftsgärtnerei wiederum zwei Portemonnaies mit Inhalt und ein weiteres Smartphone gestohlen haben. Bei dieser Tat hatte er allerdings Pech: Der Tatverdächtige wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Smartphone entdeckt

Bei der Festnahme am Sonntag wurden bei dem 28-Jährigen verschiedene Smartphones gefunden, bei denen nun geprüft wird, ob sie aus genannte Straftaten stammen. Der Beschuldigte wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Diebstähle verhindern helfen

Anlassbezogen rät die Polizei dazu, keine Wertsachen im Fahrzeug zu lassen und diese stets zu verschließen. Damit soll möglichen Tätern ihre Arbeit erschwert werden und ihnen die Gelegenheit für Diebstahl genommen werden.

