Kommunalwahl in Husum : Politisches Speed-Dating in Husum vor der Kommunalwahl

Einladung: Leser der Husumer Nachrichten treffen Politiker zum Speed-Dating.

von Stefan Petersen

29. März 2018, 17:13 Uhr

Leser fragen – Politiker antworten: Was wir mit unserer E-Mail- und Brief-Aktion begonnen haben, setzen wir jetzt im direkten Gespräch fort. Dazu suchen wir zwölf politisch interessierte Leserinnen und Leser, die Lust haben, sich am Donnerstag, 12. April, ab 19 Uhr von Angesicht zu Angesicht mit Politikern aller sechs im Husumer Stadtverordnetenkollegium vertretenen Parteien – CDU, SPD, FDP, Grüne, WGH und SSW – auseinanderzusetzen und ihnen Fragen zu stellen, die ihnen vor der Kommunalwahl am 6. Mai auf den Nägeln brennen. Es ist zudem eine Chance, den Damen und Herren Statements zu entlocken, die sie so in ihren Reden oder Pressemitteilungen vielleicht nicht abgeben würden.

Und zwar in Form eines politischen Speed-Datings: Es wird zwei Runden geben, und in jeder Runde unterhalten sich jeweils sechs Leser sechs Minuten lang mit jedem der sechs – noch von den Parteien zu bestimmenden – Politikern. Leser und Politiker erhalten also alle sechs Minuten einen neuen Gesprächspartner, bis alle miteinander gesprochen haben. Die sechs Leser, die gerade nicht mit der Frage-und-Antwort-Runde befasst sind, können zuhören, dürfen aber keine Fragen stellen. Oder sie können sich untereinander besprechen – bei einer Flasche Bier oder einem Glas Wein, denn das stellen wir an diesem Abend, der im Kulturkeller, Schlossgang 7, stattfindet, frei zur Verfügung, ebenso natürlich auch alkoholfreie Getränke.

Die Redakteurinnen und Redakteure unserer Zeitung verfolgen die Dialoge, schreiben mit und filtern die interessantesten Gespräche heraus. In der Ausgabe vom 14. April können dann alle Leserinnen und Leser nachlesen, worum es an diesem Abend ging.

Also: Mitmachen – bei dieser guten Gelegenheit, den Politikern auf den Zahn zu fühlen und deren Ohr für die Sorgen und Nöte des Bürgers einzufordern. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bis Freitag, 6. April, mit Namen und Telefonnummer per E-Mail an kreisredaktion.husum @shz.de oder per Post an Redaktion Husumer Nachrichten, Markt 23, 25813 Husum. Bei mehr als zwölf Bewerbern treffen wir eine Vorauswahl. Wer eingeladen wird, bekommt eine Nachricht.