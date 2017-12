Nordfrieslands Kreistag : Politiker fordern das Land auf, in Berlin für freie Bahn auf zwei Gleisen zu sorgen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

erstellt am 16.Dez.2017

Der Ausbau der S-Bahn-Strecke zwischen Hamburg und Ahrensburg, der Gleise zwischen Wilster und Brunsbüttel sowie der von Niebüll nach Klanxbüll – diese drei schleswig-holsteinischen Projekte konkurrieren in dem bis 2030 geltenden Bundesverkehrswegeplan (BVWP) um den besten Platz. Die jeweiligen Regionen wollen sie vom potenziellen in den vordringlichen Bedarf hochstufen lassen, womit sie bessere Chancen haben könnten, realisiert zu werden. Für solche Spitzenplätze im BVWP stehen aktuell 2,75 Milliarden Euro zur Verfügung – und die sollen gerade jetzt neu verteilt werden.

Wie erwartet, forderten gestern alle sieben Fraktionen entsprechend ihrem gemeinsam eingebrachten Antrag die Landesregierung auf, „mit allen Kräften und zur Verfügung stehenden Argumenten“ sich für eine solche Hochstufung in der Priorität einzusetzen (wir berichteten). Die aus ihrer Sicht wichtigsten drei Gründe liefern sie gleich mit. Es handele sich erstens um ein bundesweit einzigartiges Monopol, denn nach Sylt kommen Gäste und Güter alternativlos nur über den Hindenburgdamm. Zweitens könne von einem geordneten Bahnverkehr keine Rede mehr sein. Drittens gelte es, die gesamtwirtschaftlichen Nachteile durch die Wartezeiten im Autotransport einzubeziehen und die Vorteile eines Ausbaus gegenzurechnen.

Abgesehen von ein paar Sticheleien gegen politische Wettbewerber stürmten alle Sprecher gemeinsam vorwärts. Jörg Tessin (FDP) überlegte, „ob wir früher zu wenig Mut bewiesen haben oder uns zu früh abwimmeln ließen?“ Doch jetzt gelte es, „den Fuß von der Bremse zu nehmen.“

Thomas Nissen (SPD) und Heinz Maurus (CDU) rieten, sich einzig auf die Hochstufung des Ausbaus zwischen Niebüll und Klanxbüll im BVWP zu konzentrieren und dies nicht mit anderen Plänen wie etwa der Elektrifizierung verschiedener Abschnitte zu vermischen. „Wenn ich den Spatz in der Hand habe, greife ich doch nicht auch noch nach der Taube“, erteilte Maurus in einem Gefühlsausbruch solchen Überlegungen eine Absage.

In einem zweiten Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, auch für die Zweigleisigkeit der Strecke von Morsum nach Westerland zu kämpfen. Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz hatte beim Bahn-Gipfel im November im Kreistag behauptet, der Abschnitt sei ebenfalls im potenziellen Bedarf im BVWP enthalten, was vom Kreistag bestritten wird – es sei denn, der Minister habe bessere Kenntnisse. Dann solle er aber auch diesen Abschnitt in den vordringlichen Bedarf anheben lassen.

Außerdem verlangt der Kreistag, für Pendler zu Spitzenzeiten zusätzliche Züge einzusetzen, auch wenn dafür staatlich regulierend in die Abläufe der Privatfirmen eingegriffen werden müsse. Drittens verlangen die Politiker, wie vom Minister versprochen, bis Herbst 2018 längere und mehr Züge sowie die dafür erforderlichen Verlängerungen von Bahnsteigen.