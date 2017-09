Husum : Politik braucht Frauen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Nach der Wahl ist vor der Wahl findet Britta Rudolph. Husums Gleichstellungsbeauftragte legt deshalb keine Pause ein, wenn es darum geht, Frauen zu motivieren, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren – bereits am 6. Mai 2018 wird in den Kommunen Schleswig-Holsteins gewählt. Die Bundestagswahl ist ein Beweis für Rudolph, dass noch viel zu tun ist: Denn im 19. Bundestag ist der Frauenanteil von 36,5 Prozent auf 30,6 Prozent gesunken.

Dass Politik eine Männerdomäne ist, belegt ebenso deutlich der Blick in die Kommunalparlamente des Landes mit einem Frauenanteil von 25 Prozent. Deshalb hat die Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten und der Landesfrauenrat in Kooperation mit dem zuständigen Ministerium 2016 die Kampagne „Frauen in die Kommunalpolitik“ gestartet.

Auch Husum ist keine Ausnahme. Von 72 Stadtverordneten, bürgerlichen Mitgliedern und ihren Stellvertretern sind 21 Frauen (29 Prozent) und 51 Männer (71 Prozent). Deshalb haben Husumer Politikerinnen des Arbeitskreises „Frauen der Fraktionen“ zusammen mit Britta Rudolph das Faltblatt „Einmischen erwünscht!“ erstellt, das im Rathaus erhältlich ist und Grundinformationen enthält, aber auch motivieren möchte. Wichtige Eigenschaften für ein politisches Ehrenamt seien Neugierde, Hartnäckigkeit, der Mut zu fragen und gesunder Menschenverstand – und Fachwissen könne sich frau mit der Zeit erarbeiten, heißt es in dem Flyer.

Ruth Grenz (65) kann dies bestätigen. Die ehemalige Lehrerin ist nach mehr als 40 Jahren im Schuldienst gleich nach ihrer Pensionierung im vergangenen Jahr der Wählergemeinschaft Husum (WGH) beigetreten. Grenz: „Einerseits möchte ich mein Wissen und meine Erfahrung einbringen, andererseits möchte ich Neues lernen. Ich wollte meine Zeit nicht nur mit Hobbys füllen, sondern mein Umfeld mitgestalten. Ich habe mich dann für die Politik entschieden. Dabei war mir sofort klar, dass ich in eine Partei möchte, die regional entscheidet – ohne einen Überbau auf Bundes- und Landesebene.“

Politische Arbeit in Ausschüssen war Ruth Grenz nicht unbekannt, „da ich im Schulausschuss für die Ferdinand-Tönnies-Schule gesessen habe“. Doch jetzt hat sich die 65-Jährige in ihrer neuen Rolle „ganz bewusst“ gegen dieses Gremium entschieden: „Ich habe meinen Beruf geliebt, aber ich wollte nun raus, und im Schulausschuss wäre ich ja bei meinen früheren Themen geblieben.“ Nun vertritt sie die WGH als stellvertretendes bürgerliches Mitglied in den Ausschüssen Bau sowie Umwelt und Planung.

Sie sei überrascht gewesen, wie viel Unterstützung es nicht nur aus den eigenen politischen Reihen, sondern auch parteiübergreifend und vor allem aus der Verwaltung gebe – „überall stoße ich auf offene Ohren, alle helfen einem weiter. Inzwischen habe ich schon ein kleines Netzwerk“. Ruth Grenz: „Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, nicht genug zu wissen, darum habe ich viel gelesen, Veranstaltungen besucht und mich bei Gemeindeseminaren in der Nordsee-Akademie in Leck weitergebildet, zuletzt zu Finanzierung und Budgetierung. Die WGH-Politikerin kann aber beruhigen: „Der Zeitbedarf ist nicht so groß, wie ich befürchtet hatte, man kann ihn selbst steuern. Minimum sind die regelmäßigen Sitzungen alle zwei Wochen, in denen alles besprochen und verhandelt wird.“ Ruth Grenz bereut nicht, sich für die Kommunalpolitik entschieden zu haben – im Gegenteil: „Manchmal ärgere ich mich, dass ich nicht schon viel früher mit der politischen Arbeit angefangen habe.“

Damit für Frauen, die Ruth Grenz nachfolgen möchten, der Weg in die Politik kein Sprung ins kalte Wasser wird, sind folgende Angebote hilfreich:

>Am Sonnabend, 14. Oktober, von 9.30 bis 12.30 Uhr findet in der Nordsee-Akademie in Leck das Gemeindeseminar „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“ statt. Erfahrene Kommunalpolitikerinnen berichten in Gesprächsrunden von ihrer Arbeit. Anmeldung: bis zum 11. Oktober unter Telefon 04662/87050.

> Mit „Lust auf Demokratie?“ für die, die überlegen, „soll ich oder soll ich nicht?“, geht es weiter am Montag, 6. November, von 18 bis 19.30 Uhr mit einer Vortragsveranstaltung von Britta Rudolph im Husumer Rathaus (Raum 25). Im Rahmen der Kampagne „Frauen in die Kommunalpolitik“ informiert die Gleichstellungsbeauftragte Frauen jeden Alters unter anderem über politische Abläufe und Themen. Um Anmeldung wird bis zum 3. November bei Britta Rudolph (Telefon 04841/666196, britta.rudolph@husum.de) gebeten, da die Veranstaltung außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses liegt. Der Eintritt ist frei.

> Die nächste Lust hat mit der auf Rede(n) zu tun. Der Workshop aus der Reihe „Frauen in der Politik“ der Regionalgruppe Nord-West der Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten wird von der Schauspielerin Katja Geist geleitet. Das Angebot richtet sich an künftige Neueinsteigerinnen genauso wie an Frauen, die nach etlichen Jahren in der Kommunalpolitik einen Motivations-Kick gebrauchen können. Katja Geist wird am Sonnabend, 11. November, von 11 bis 16 Uhr im Husumer Rathaus neue Techniken und Tipps verraten, die gemeinsam ausprobiert werden, damit jede herausfinden kann, was zu ihr passt. Um Anmeldung wird bis zum 10. Oktober ebenfalls bei Britta Rudolph gebeten.

Eines ist Husums Gleichstellungsbeauftragter wichtig: „Es geht nicht darum, Frauen zu überreden, in eine Partei einzutreten oder sich aufstellen zu lassen. Es geht darum, Informationen an die Hand zu geben, damit jede entscheiden kann, ob und wie sie sich einbringen will.“

So möchte Britta Rudolph auch ihre Einladung verstanden wissen, Frauen in Ausschüsse zu begleiten und vorher, um 16.30 Uhr im Rathaus-Foyer kurz in die Themen einzuführen. Wer sich bei ihr anmeldet, erhält bereits im Vorwege die Tagesordnung. „Die Sitzung kann natürlich zu jeder Zeit verlassen werden.“ – Hier die nächsten politischen Termine, die jeweils um 17 Uhr im Rathaus beginnen und mit Britta Rudolph besucht werden können: 10. Oktober (Ausschuss für Soziales und Jugend), 2. November (Finanz- und Wirtschaftsausschuss), 14. November (Bauausschuss), 16. November (Hauptausschuss), 23. November (Stadtverordnetenkollegium) und 29. November (Umwelt- und Planungsausschuss).