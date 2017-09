Paulsen-Grundstück in Husum : Poggenburgstraße: Ein neuer Anlauf

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

von Stefan Petersen

erstellt am 15.Sep.2017 | 13:00 Uhr

Nur darüber reden und nicht abstimmen: Es war schon ungewöhnlich, welchen Ansatz die Wählergemeinschaft Husum (WGH) und die CDU ihren Anträgen zum Grundstück des früheren Autohauses Husum in der Poggenburgstraße im Umwelt- und Planungsausschuss voranstellten. Gleichwohl wurde dieser akzeptiert – nicht zuletzt deshalb, weil ziemlich schnell klar war, dass die beiden Anträge, wie sich Martin Kindl (CDU) ausdrückte, „gar nicht so weit auseinander liegen“ würden. „Wir möchten jetzt im Dialog mit der WGH und anderen Fraktionen einen Kompromiss finden.“

Der Zankapfel ist bekannt: Es ging wieder einmal um die Klausel im B-Plan-Entwurf für das Grundstück, die besagt, dass der Eigentümer dort nur bauen darf, wenn 20 Prozent der Wohnungen zu Bedingungen des sozialen Wohnungsbaus vermietet werden. Dagegen hatte sich Eigentümer Uwe Paulsen verwehrt. Und die WGH hatte ihren Antrag, bei diesem Grundstück auf die 20-Prozent-Regelung zu verzichten, nun leicht verändert erneut eingebracht. „Wir wollen uns nicht verabschieden von dem Plan, in Husum bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, so WGH-Fraktionschef Reimer Tonder. „Aber hier geht es eben nicht.“ Der Besitzer habe mit Altlasten auf dem ehemaligen Industriegrundstück zu rechnen. Wohnungen mit Mietzins analog zu den Kriterien des sozialen Wohnungsbaus zu bauen sei finanziell daher nur schwer realisierbar. „Und wir sind uns doch einig, dass hier schnell etwas in Gang gebracht werden muss, um diesen städtebaulichen Missstand zu beseitigen.“

Der Antrag der CDU läuft am Ende auf dasselbe hinaus, auch wenn er zurückhaltender formuliert ist: „Soweit im Rahmen der Bebauung Wohnraum entsteht, der der Vermietung zugeführt werden soll, ist ein Anteil von 20 Prozent der zur Vermietung zugeführten Wohnungen zu einem Mietzins analog des sozialen Wohnungsbaus vorzusehen; soweit es sich um die Vermietung einer Eigentumswohnung handelt, gilt dieses nicht.“ Paulsen plant allerdings nur Eigentumswohnungen – damit wäre die 20-Prozent-Regel auch hier de facto vom Tisch. Zusätzlich möchte die CDU noch eine Tiefgarage unter der gesamten zu bebauenden Fläche, um zentrumsnahen Parkraum zu schaffen, sowie ökologisch wertvollen Baumbestand auf den Freiflächen.

Den von Kindl erhofften Kompromiss scheint es zumindest derzeit mit der SPD nicht geben zu können: „Kompromiss heißt, dass auch die andere Seite entgegenkommt, und das sehen wir hier nicht“, beharrte Fraktionschef Horst Bauer auf seinem bisherigen Standpunkt. „Wir bleiben daher grundsätzlich bei dem Ziel, auch auf dieser Fläche bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.“ Ohnehin sei es „hochgradig ambivalent“, die beiden Vorschläge zu diskutieren, wenn absehbar sei, dass sie noch modifiziert werden würden. „Wir stochern hier im Nebel.“ Und im übrigen empfinde er den WGH-Antrag als „Kapitulation gegenüber dem Eigentümer“.

Dem widersprach Tonder vehement: „Das ist keine Kapitulation, sondern die einzige Möglichkeit, dass sich da schnell etwas ändert.“ Was Grünen-Fraktionschef Frank Hofeditz mit dem Einwand konterte, dass seiner Ansicht nach „Schnelligkeit nicht über alles“ gehe. Man habe doch schon versucht, Kompromisse zu finden: „Indem die Stadt einen Teil des Grundstücks übernimmt und dort günstigen Mietraum realisiert.“ Das habe Paulsen aber abgelehnt. „Dass sich die andere Seite irgendwie bewegt, sehe ich nicht.“

Es kam, wie es kommen musste: Die weitere Aussprache wurde auf die nächste Ausschuss-Sitzung vertagt.