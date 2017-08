Katharinenheerd : Plötzlich wird die Dorfstraße saniert

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Eigentlich sollte die Sitzung der Gemeindevertretung Katharinenheerd erst im kommenden Monat stattfinden. Doch wichtige Punkte hatten Bürgermeister Dieter Heisterkamp dazu bewogen, seine Mitstreiter schon jetzt zusammenzurufen. So galt es, den ersten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr 2017 zu verabschieden. Ihm stimmte das Gremium geschlossen zu. Der Grund dafür sei, so der Gemeinde-Chef, die Baustelle vor der Haustür. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) habe sich sehr kurzfristig überlegt, im Zuge der Sanierungsmaßnahmen der B 202 in den Nachbarkommunen Garding und Tating, auch die Ortsdurchfahrt Katharinenheerd gleich mit zu sanieren. Derzeit werden im Vorwege neue Entwässerungsrinnen, Straßenabläufe sowie Bordsteine eingesetzt. Diese Arbeiten fallen in den Zuständigkeitsbereich der Kommune und damit auch die Kosten. Für die eigentliche Erneuerung der Fahrbahn, die im September starten soll, ist die Behörde zuständig. Die Gesamtkosten werden sich auf 247.700 Euro belaufen. Davon werden 165.000 Euro aus Bundesmitteln ausgeglichen. Restliche 82.700 Euro gehen zu Lasten der Gemeinde. „Bei diesen Summen war ein Nachtrag erforderlich“, bestätigte Hannelore Borchers vom Amt Eiderstedt. Damit erhöht sich der Jahresfehlbetrag von ursprünglich geplanten 79.600 auf 162.400 Euro.

Weiter segneten die Vertreter einstimmig den öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Flächen- und Siedlungsentwicklung im Kooperationsraum „Mittleres Eiderstedt“ ab. Hierzu hatte Amtsdirektor Herbert Lorenzen erläutert: „Mit dem mit Hilfe eines Anwaltes entworfenen Vertrag wird das, was alle integrierten Gemeinden bereits durch das Strategiepapier beschlossen haben, rechtsverbindlich.“ Alle weiteren betroffenen Kommunen – Stadt Garding, Osterhever, Poppenbüll, Tetenbüll, Vollerwiek, Welt und Westerhever – müssten dem Vertrag nun zustimmen. Katharinenheerd sei der Vorreiter. Festgemacht worden sei, so Lorenzen, auch die von allen gewollte Sicherstellung der Hauptentwicklung in Garding, wodurch die Planungshoheit der Nachbarkommunen nicht eingeschränkt werde. Die Mommsen-Stadt habe beispielsweise Einrichtungen der Daseinsvorsorge vorzuhalten und durch ein Konzept sicherzustellen, dass der Personennahverkehr nach Garding, St. Peter-Ording und Tönning gerade mit Blick auf den demographischen Wandel sichergestellt werde. Ein weiteres Ziel bestehe darin, im Schwerpunkt in Garding ein vielfältiges Wohnungsangebot zu schaffen. „Auch die Aufgaben der Steuerungsgruppe und die Entscheidungswege sind nun vertraglich geregelt“, so Lorenzen. Diese Gruppe hat für die Siedlungsentwicklung Vorschläge zu erarbeiten und an die einzelnen Gemeinden weiterzuleiten. Das Initiativrecht für eine Idee steht neben den Kommunen und der Steuerungsgruppe auch Arbeitsgruppen oder Bürgern zu. Sofern ein Vorschlag umgesetzt wird, bedarf es immer eines Beschlusses der einzelnen Gemeinden. Diese verpflichten sich, die Steuerungsgruppe im Rahmen von Bauleitplanungen als „Träger öffentlicher Belange“ zu beteiligen.

Schließlich votierten die Vertreter einstimmig für den Ausstieg aus dem Förderverein Tönninger Krankenhaus zum Jahresende. Der Gemeinde-Chef brachte es auf den Punkt: „Das Krankenhaus ist Geschichte und die vorgesehene Notfallversorgung durch die BG-Klinik in St. Peter hat sich zerschlagen. Die Aufgaben des Vereins haben sich zerschlagen.“ Die Mitgliedsbeiträge könne man sich nun sparen. Für Entrüstung sorgte die Information des Bürgermeisters, dass er vor wenigen Tagen einen Schrank in einem der Gemeindegräben gefunden habe. Den habe er auf Kosten der Steuerzahler entsorgen lassen müssen.