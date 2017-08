Hunde in St. Peter-Ording : Platz zum Toben für Waldi und seine Freunde

vergrößern 1 von 1 Foto: arb 1 von 1

Frei loslaufen ohne Leine – was gibt es Schöneres für einen Hund. Dies ist den Vierbeinern in St. Peter-Ording bereits im Hundeauslaufgebiet auf der Sandbank sowie am Strand Ording-Nord möglich. Die Tourismus-Zentrale hat nun auch eines im Ort eingerichtet. Auf dem Gelände des ehemaligen Klärwerks in der Straße Westmarken wurde ein 3000 Quadratmeter großes Areal eingezäunt. Dort dürfen sich Vierbeiner wie Nala und Tammi ab sofort austoben.

von Anna Rüb

erstellt am 23.Aug.2017 | 06:00 Uhr