Kolumne Küstenschnack : Plattschnackers erobern den Bundestag

Einen plattdeutschen Arbeitskreis im Bundestag, den haben Gyde Jensen aus Nordfriesland und der Ostfriese Johann Saathoff gegründet. Wird Plattdeutsch nun im Bundestag Einzug halten? Oder gibt es Geheimabsprachen op Platt?

Avatar_shz von Ilse Buchwald

14. Januar 2022, 19:00 Uhr

Einen plattdeutschen Arbeitskreis im Bundestag, den haben Gyde Jensen aus Nordfriesland und der Ostfriese Johann Saathoff gegründet. Wird Plattdeutsch nun im Bundestag Einzug halten? Oder gibt es Geheimabsprachen op Platt?

Wie das wohl wäre, wenn ein Bundestagsabgeordneter der Regierungspartei mal zurufen würde: „Dösbaddels, wat is dat nu weer för een Tüdelkram?“ (Dummköpfe, was ist das wieder für ein Unsinn?) Plattdeutsch im Bundestag: Das würde doch Farbe in die oft trockenen und gestelzten Debatten bringen.

Mehr zum Thema: Mit Video: Versök dat mol mit Platt: Warum junge Leute die Sprache retten müssen

Immerhin ein Anfang ist gemacht: Die Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen (FDP) aus Nordfriesland und ihr ostfriesischer Kollege Johann Saathoff (SPD) haben einen plattdeutschen Arbeitskreis gegründet, dort wollen sie mit anderen Abgeordneten Platt schnacken und überlegen, wie sie das Niederdeutsche fördern können. Vielleicht rutscht ihnen ja mal was op Platt in hohen Haus raus?

Auch interessant: Testen Sie: Ist Ihr Platt noch „püük“?

Es würde eine gewisse Gemütlichkeit einziehen. Wie ganz anders hätte Joschka Fischers Frechheit 1984 geklungen, die er Bundestags-Vizepräsident Richard Stücklen an den Kopf warf: „Herr Präsident, Sie sind ein Ar..., mit Verlaub.“ Nämlich etwa so: „Chef, du büst een Mors.“ Und Stücklen, der ihn zum Verlassen des Plenarsaales aufgefordert hatte, hätte geantwortet: „Mak de Dör von buten tau!“ (Mach' die Tür von außen zu oder Geh' raus). Doch Amtssprache ist nun mal Hochdeutsch, also wird es im Bundestag weiter meist trocken und nicht so heiter sein.

Lesen Sie auch: Plattdeutsch: Mit diesen 13 Wörtern retten Sie jede Unterhaltung

Mal schauen, ob und wie der Arbeitskreis sein Ziel erreichen wird, Platt populärer zu machen. Oder werden sich die Mitglieder bald auf die Holsteiner Erkenntnis „Nimm' di nix vör, dann sleiht di nix fehl“ (Nimm dir nichts vor, dann schlägt auch nichts fehl) zurückziehen und miteinander anstoßen nach dem Motto „Nich lang schnacken, Kopp in'n Nacken“?

Die Frage ist ja auch unter welchem Motto die Arbeit stehen wird, vielleicht: „Kumm rin un schnack di ut. Gah rut un hol dien Schnut“? Oder: „De Dag för Dag sien Arbeid deit, un ümmer up`n Posten steiht, un deit dat good un deit dat giern, de dörf sick ok mal amüsieren“ (Wer Tag für Tag seine Arbeit macht und immer auf dem Posten steht. Und macht das gut und macht das gern, der darf sich auch mal amüsieren).

Wi kriegt dat to sehn (Wir werden das sehen).