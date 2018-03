von shz.de

18. März 2018, 11:48 Uhr

Nachdem im Vorlesewettbewerb „Schölers leest Platt“ 220 Schulsieger in Schleswig-Holstein ermittelt wurden, trafen sich nun zehn der besten Vorleser aus Nordfriesland zur Landschaftsentscheidung. Dabei qualifizierte sich Thore Jakob Jacobsen aus Enge-Sande in seiner Altersklasse (3./4. Klassen) für die Regionalentscheidung Anfang Mai. Eltern, Großeltern, Geschwister und Lehrer hatten dem Nachwuchs – „Deerns un Jungs“ aus Breklum, Joldelund oder Hattstedt, aus Langenhorn, Leck oder von Pellworm – in der Bücherei Leck die Daumen gedrückt. Der fünfköpfigen Jury fiel die Entscheidung schwer. „So stramm wär dat noch nie“, meinte Gesa Retzlaff. Die Leiterin des Zentrums für Niederdeutsch in Leck betätigte sich als Moderatorin, motivierte die Schüler und zeigte sich begeistert: „Das war super! Ihr seid alle Sieger!“ Leicht gesagt, schwer einzuhalten. Sieben Vorleser errangen schließlich einen vierten Platz. Imke Mahrt aus Risum-Lindholm wurde hinter Thore Jakob Jacobsen Zweite, gefolgt von Bennet Thomsen von der Grund- und Gemeinschaftsschule Viöl, Ohrstedt, Haselund. Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund initiiert den plattdeutschen Vorlesewettbewerb im Turnus von zwei Jahren. Das Motto 2018: „Platt – ik bün dorbi“.