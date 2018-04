Biotonnen in Nordfriesland : Plastiktüten den Kampf angesagt

Plastiktüten belasten den Biomüll aus Nordfriesland. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft startet nun eine Info-Kampagne.

Abgelaufene Lebensmittel samt Verpackung, Glas und sogar Steine – es gibt nicht viel, was noch nicht in Nordfrieslands Biotonnen gelandet ist. Mehr als punktuelle Fehlwürfe gedankenloser oder bequemer Zeitgenossen macht den Entsorgern allerdings ein anderes Problem zu schaffen: In immer größeren Mengen finden sich Plastiktüten in den 25.000 braunen Behältern, mit deren Hilfe organische Abfälle aus dem Kreisgebiet verwertet werden. Die fatalen Folgen: In Mikroplastik zerfallen, können Kunststoffe nicht mehr vom Rohkompost getrennt werden, landen so auf Äckern, im Grundwasser und schließlich in der Nahrungskette.

Die kreiseigene Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland (AWNF) nimmt dieses ökologische und letztlich auch ökonomische Problem nun zum Anlass für eine Informations- und Aufklärungskampagne und weiß sich dabei in guter Gesellschaft: Unter dem Motto „#wirfuerbio“ haben insgesamt 23 norddeutsche Abfallwirtschaftsgesellschaften dem schädlichen Plastik in der Biotonne den Kampf angesagt.

Der Anteil der sogenannten Störstoffe im Bioabfall ist in den vergangenen Jahren auch in Nordfriesland „massiv gestiegen“, erläuterten AWNF-Geschäftsführer Michael Stürmann und Abfallberaterin Marion Skau in einem Pressegespräch. Danach hat sich der Anteil auf vier Prozent verdoppelt. Insgesamt fallen hier jährlich rund 6500 Tonnen Bioabfall an – etwa 40 Kilogramm pro Einwohner, während es im Bundesschnitt 60 Kilogramm sind. Dass die Menge nicht größer ist, liegt daran, dass in Nordfriesland jeder zweite Haushalt selbst kompostiert und die braune Tonne im Gegensatz zu anderen Landkreisen nicht verpflichtend ist.

Aus dem nordfriesischen Bioabfall wird in einer Trockenvergärungsanlage in Ahrenshöft Biogas gewonnen – fast eine Million Kilowattstunden pro Jahr. Im zweiten Schritt wird nach acht bis zehn Wochen aus dem verbleibenden, rund 60 Prozent umfassenden Rest hochwertiger Kompost abgesiebt, der als Dünger vor allem auf landwirtschaftlich genutzten Feldern sowie im Garten- und Landschaftsbau landet – aber mit ihm auch kleinste Plastikteilchen. Zwar möchte Stürmann nicht dramatisieren, zumal die gesetzlichen Grenzwerte bei Weitem unterschritten würden. Aber die Mengen nehmen seit Jahren zu und „die Masse macht das Problem“, sagt er.

Um das Bewusstsein bei den Nutzern der Biotonne zu schärfen, hat die AWNF spezielle Flyer und Aufkleber aufgelegt. Die Botschaft: „Trenn’ dich hier und jetzt von deiner Plastiktüte!“ Gebeten wird, den Bioabfall lose oder in unbeschichteten Papiertüten in die Abfallbehälter zu geben. Ein wesentliches Problem wäre schon gelöst, wenn die Plastikbeutel ausgeleert und dann in der gelben Tonne entsorgt werden, so Skau. Und gegen Maden-Bildung helfe ein Biofilterdeckel für die Tonne.

Plastiktüten – auch sogenannte kompostierbare – möchten die Abfallexperten künftig generell aus der Biotonne verbannt wissen. Denn auch Letztere stellen ein Problem für die Anlagen dar und dürfen einen Erdöl-Anteil enthalten, der sich zwar zersetzt, aber nicht biologisch abgebaut wird. „Wir haben ein vernünftiges und gutes System, wenn man ein paar Kleinigkeiten bedenkt“, sagt Stürmann.