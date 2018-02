Hattstedter Sportpark : Planungen gehen in die nächste Runde

Der Sportpark in Hattstedt soll erweitert werden. Jetzt muss die Gemeindevertretung über die Auslegung des Bebauungsplans entscheiden. Auch ein Areal für Fußball-Golf wird angedacht.

Hattstedt | In regem Austausch bereitete der Hattstedter Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes „Erweiterung Sportpark“ (B 17) vor. „Nach einem Jahr Abstimmung soll es jetzt zügig weitergehen“, erklärte der Ausschuss-Vorsitzende Rolf Stechmann.

Erläutert wurde das Sport- und Naturkonzept im Raum Schobüller Berg/Wittland (wir berichteten) von Michael Mäurer, der das von der Kommune, dem Turn- und Sportverein Hattstedt und des Naturschutzvereins NBN (Naturengagement Bürgerwindparks Nordfriesland) gemeinsam entwickelte Projekt als Planer begleitete. Insbesondere zeigte Mäurer noch einmal die gelungene Vernetzung des Sportparks mit dem Landschaftsschutzgebiet auf. „In Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde ist es uns außerdem gelungen, durch Ausweisung einer Ökokontofläche die Möglichkeit zu schaffen, auch mit kleinen Maßnahmen wie zum Beispiel dem Aufhängen von Nistkästen, Punkte zu sammeln“, berichtete er.

Zeitnah, jedoch nur übergangsweise könnte im Sportpark ein Areal für Fußball-Golf entstehen. Hierfür gibt es einen privaten Anbieter, mit dem die Gemeinde zurzeit in Vertragsverhandlungen steht. Über den Auslegungsbeschluss entscheiden wird letztlich nun die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 26. Februar.

Die Erweiterung der Räume für den Hort Brückengruppe ist beschlossene Sache (wir berichteten). Um die zur Verfügung stehenden Fördergelder abrufen zu können, muss jetzt allerdings ein Planer beauftragt werden. Hierzu gab der Ausschuss die entsprechende Empfehlung an die Gemeindevertretung.

Allgemeine Zustimmung fand ebenso der Vorschlag, die rund 30 Sitzbänke im Dorf, die bisher über den Winter abgebaut wurden, nach und nach durch wetterfeste Modelle zu ersetzen. Die Kosten hierfür wurden pro Stück mit 250 Euro benannt. Zunächst soll eine Ausschreibung für zehn Bänke erfolgen.

Diskutiert wurde unter den Ausschuss-Mitgliedern das Thema Straßenentwässerung am Beispiel der Drift und des Fedderbroweges sowie auch die künftige Vorgehensweise im Hinblick auf notwenige Straßensanierungen. Nach der für dieses Jahr angekündigten Kanalfilmung wollen die Gemeindevertreter eine Prioritätenliste erstellen, die den Zustand der Fahrbahn, die Kanalschäden sowie den geplanten Breitbandbau berücksichtigt.