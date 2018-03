Sönnebüll : Pläne für Boule-Platz und Grillhütte

Bürgermeister Christian Christiansen möchte den Dorfplatz attraktiver machen und hofft auf finanzielle Förderer.

02. März 2018, 15:00 Uhr

Wenn es nach Sönnebülls Bürgermeister Christian Christiansen ginge, würde er auf der noch freien Fläche des Dorfplatzes – etwa 20 Mal 25 Meter groß – hinter dem Spielbereich für die Kinder eine Grillhütte, Tischtennisplatte und einen Boule-Platz bauen lassen.

Was ihm und den meisten Gemeindevertretern Sönnebülls allerdings in jüngster Sitzung weniger gefiel, waren die voraussichtlichen Investitionskosten. Sie wurden durch den Sachbearbeiter des Bauamtes, Stefan Bardehle, vorsichtig auf 50.000 Euro geschätzt. Darin enthalten wären die Kosten für das Auskoffern der Fläche sowie Verfüllen mit Schotter. Das Einbringen einer Drainage käme noch hinzu.

Sicher wäre der Spaß günstiger zu haben, denn er gehe davon aus, dass ortsansässige Unternehmen der Gemeinde entgegenkommen würden, erläuterte der Gemeinde-Chef. Außerdem sei ja da noch ein gestellter Antrag an die VR-Bank Niebüll Stiftung, über den Anfang April entschieden werden soll. „Mir wurde signalisiert, dass eine Förderung voraussichtlich möglich sein könnte, jedoch die Grillhütte dabei auszuklammern wäre“, informierte Christiansen.

Genau deshalb, riet Finanzausschuss-Vorsitzender Hans-Ulrich Martensen, sollte zunächst das Signal der Stiftung abgewartet werden. Dann könne in der nächsten Sitzung im April immer noch entschieden werden.

Gemeindevertreterin Jennifer Kuhn bezweifelte, dass eine Boule-Anlage das geeignete Angebot wäre. Nach ihrer Meinung würde sie nicht angenommen werden. Vielleicht, so eine Anregung aus der Runde, mache eine Skater-Bahn mehr Sinn. „Ich freue mich zwar über den Kindersegen in Sönnebüll, aber wir müssen auch was für unsere Senioren tun. Für die Kleinen sind ja schon eine Menge Angebote da“, fand der Bürgermeister. Er werde auch noch einmal abklären, ob Fördermittel über die Aktiv-Region Nordfriesland-Nord in Frage kommen, möglicherweise zumindest für die Grillhütte, denn die diene der Förderung der Dorfgemeinschaft. Er wisse beispielsweise aus Lütjenholm, dass dort immer Leben sei. Christiansen regte an, in einer Einwohnerversammlung abzuklären, welche Wünsche die Bürger überhaupt haben. Der Vorschlag fand die Zustimmung aller Gemeindevertreter. Einstimmig votierten sie auch dafür, zunächst das Signal der Stiftung und die Recherchen hinsichtlich möglicher weiterer Fördergelder abzuwarten.

Ebenso einmütig segnete das Gremium den erneut vorgelegten und geänderten II. Nachtrag des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Schulverband Mittleres Nordfriesland (wir berichteten) ab. „Wir hatten den Vertrag ja schon mal in Gänze durchgewunken. Da drei Gemeinden dagegen waren, musste der Vertrag nun ohne den strittigen Absatz neu erstellt werden“, erläuterte der Bürgermeister.

Weiter informierte Christian Christiansen, dass die Ausleihen in der Fahrbücherei geringfügig zurückgegangen seien. 2017 waren es 287, 2016 noch 305. Im übrigen freue er sich über eine positive Einwohnerentwicklung. Aktuell seien es 297. Zum Vergleich: 1980 lebten 180 Bürger in Sönnebüll. „Ich habe das Amt gebeten, mir mitzuteilen, wenn wir die 300-er-Marke knacken. Das muss gefeiert werden“, so der Bürgermeister schmunzelnd.

Weiter nahm er die Anregung von Ehrenbürger Paul von Hörschelmann auf, die Tradition des Pflanzens eines Baumes für Neugeborene wieder aufzunehmen.